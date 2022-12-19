輸中產品「編碼錯誤」卡關？ 王必勝駁：子虛烏有

衛福部次長王必勝。（指揮中心提供）

2022/12/19 15:55

〔記者邱芷柔／台北報導〕中國海關總署大規模暫停我國食品進口引發熱議，網傳是衛福部食藥署把鳳梨酥等「糕餅類」產品以「包餡麵食」送件所導致。對此衛福部次長王必勝今（19日）在疫情記者會上回應，這是「子虛烏有」的事，我國均依中國所提供的申請表格處理。

我國食品暫停輸中議題延燒，有網友爆料，應以「糕餅類」產品編碼送件的鳳梨酥等產品，被食藥署歸在「包餡麵食」中，而「包餡麵食」通過的產品全是水餃、餛飩、春卷、肉包等食品，疑因編碼出錯才會卡關。

面對媒體追問食藥署到底有沒有搞錯編碼，沒有發現「包餡麵食」的問題，王必勝直言，「沒有所謂搞錯的問題」，糕餅類、包餡麵食等，我國均依中國所提供的申請表格處理。

王必勝說，之前默默處理很少提，主要是希望可以協助廠商低調恢復註冊，繼續進到中國市場做生意。他強調，中國決定的標準是什麼，都是根據中國自己的標準，我們能得到的資訊非常有限，只能盡力輔導廠商，對於網傳內容則是子虛烏有。

食藥署昨天也兩度發出聲明澄清，中國去年10月提出包裹式推薦註冊時，只有提供14類產品選項供業者選擇，其中與糕餅業相關的產品類別，只有「包餡麵食」並沒有「糕餅」類。

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