動物園保存「團團」皮毛、活體細胞 透過教育讓故事流傳

「團團」是台灣僅有的一隻雄性大貓熊，目前全球妥善保存的大貓熊相關樣本數量也稀少。（圖由台北市立動物園提供）

2022/12/19 15:38

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園大貓熊「團團」因癲癇發作，醫療照管團隊決定讓團團在麻醉中沉睡，牠在11月19日離世。動物園表示，會盡可能完整地保存團團的皮毛、骨骼與活體細胞樣本，也希望透過教育解說，讓更多人知道團團的故事。至於團團是否做成標本，還言之過早。

動物園表示，「團團」是台灣僅有的一隻雄性大貓熊，目前全球妥善保存的大貓熊相關樣本數量也稀少。大貓熊具有演化上的特殊性，是肉食動物逐漸演化成草食動物的中間物種，也被譽為生物界的活化石，動物園會盡可能完整地保存團團的皮毛、骨骼與活體細胞（如精子、體細胞及幹細胞等）樣本，希望提供國內外的學者進行研究，更作為野生動物醫療與照養技術精進的重要參考依據。

動物園也說，未來希望透過一系列教育解說的活動，讓更多人知道團團的故事，讓牠的生命價值喚起對於其他野生動物保育教育的重視。

至於團團遺體未來是否會作為動物園標本，動物園發言人曹先紹表示，團團一生對科學、教育、療癒上都有貢獻，國際上的倫敦、芝加哥博物館，都有保留樣本。動物園有採集團團精液冷凍、也常是培養活體細胞，學術用途樣本盡可能保存，對於骨骼、皮毛有很多建議，動物園還在思考如何呈現，若保存狀況好才會呈現，其他還言之過早。

動物園表示，大貓熊團團動物園度過了14年的歲月，牠的離世對保育員、醫護人員及粉絲就像痛失親人般的不捨。至於是否會為團團進行告別式，曹先紹表示，動物園內曾讓大家對團團心情有抒發空間，動物園也在貓熊館設立空間讓大家寫出對團團的追思，資料會與病理結果整理，若準備好會用不同形式呈現讓大家參與。曹說，若要為團團舉辦告別式，會先把資訊兜攏。

動物園在特展館內設置了追思看板，讓民眾悼念緬懷團團，看板將在12月26日撤離，未來民眾能可以透過線上平台傳達對大貓熊家族的祝福與關懷。

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