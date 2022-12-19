大貓熊「團團」病因為原發性腦瘤 腦左側有液化壞死

台北市立動物園大貓熊「團團」11月19日離世，死後確定病因為原發性腦瘤。（圖由台北市立動物園提供）

2022/12/19 15:19

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園大貓熊「團團」因癲癇發作，醫療照管團隊決定讓團團在麻醉中沉睡，牠在11月19日離世。動物園當天完成病理解剖，並將採樣組織送驗，現在確定團團大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤（Gemistocytic astrocytoma）」，為一種原發性腦瘤，也是造成癲癇原因。獸醫指出，團團大腦左側有液化壞死，腦部也萎縮。

動物園在彙整團團病理化驗的各項結果後，在12月16日與專家學者共同討論，確認團團罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤｣，這種癌細胞可能生長在中樞神經系統（腦部或脊髓）內的任何位置，團團的腦瘤生長在左側大腦並伴隨大面積組織的液化壞死。

動物園醫療照管團隊及野生動物醫療顧問團召集人劉振軒教授說，18歲的團團體重107公斤，在11月19日下午1點48分死亡，動物園當天2點30分就開始解剖，檢查包括各臟器官肉眼變化、器官秤重、照相、採樣、組織病理及微生物檢測，團團大腦左側有液化壞死。劉振軒說，團團的腦為260克，體重107公斤，正常大貓熊的「腦重/體重」比例為238分之1，但團團的比例卻是412分之1，數據顯示腦部萎縮，組織大量被破壞。

至於大貓熊發現腦瘤是否算罕見個案，劉振軒說，大貓熊在圈養下10%有癲癇，若人類長者癲癇，一定會先排除有無腦瘤可能性。劉也說，去年中國成都動物園有一隻14歲貓熊，去年1月3日突然癲癇，醫師當時只確定腦部病變，但貓熊在72小時後就不幸過世，解剖後發現與團團同一種腦瘤，但是第四期。

劉振軒說，人類與動物罹患腦瘤的症狀都相似，會有癲癇、嘔吐、頭痛、行走不穩，有時也可能壓迫視神經、影響視覺，若出現症狀就要透過MRI（磁振造影）查看病灶。

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