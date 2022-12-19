台灣燈會光展區巨兔亮相 柯文哲：盼振興東區商圈

旅居台灣的墨西哥籍藝術家路瓦·里維拉透過色彩編織的手法，於瑠公公園打造作品「榮容」。（圖由台北市政府提供）

2022/12/19 14:31

〔記者鄭名翔／台北報導〕2023台灣燈會將於明年2月5日在台北登場，台北市長柯文哲今主持記者會表示，此為台灣邊境解封後第一場國際盛會，此次燈區範圍自東區延伸至信義商圈，且融入台北市特色、打造城市型燈會，期盼透過台灣燈節帶動人流，使低迷的東區商圈重新振興、找回繁華。

台北市政府今舉行台灣燈會記者會，以「在台北發光」為主軸，公布座落於東區商圈的16件展區中大型裝置及光環境藝術營造，此外於台北市12行政區各別打造在地特色光展區及系列活動。

柯文哲表示，此為台灣邊境解封後第一場國際盛會，有別於其他縣市多於大型空地舉辦，北市規劃於東區至信義商圈打造為燈區，融入台北市特色、形塑出都市型燈會，且有鑒於過去台北燈節拉抬西門町生意，此次台灣燈會將吸引人流，藉此使低迷的東區重新振興、找回繁華，盼民眾賞燈之餘也能多多消費。

柯文哲指出，此次共有1個主燈、6個副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品及串連12個行政燈區，且在12行政區各自推出特色燈展「拚場」，由各區公所找民間團體合作競賽，透過公私協力打造更燦爛的燈區活動。

此次燈會光展區集結國內外藝術團隊作品，在東區指標性百貨「遠東SOGO」前展出知名裝置藝術家陳普打造近12米高的巨型作品「future shuttle未來·穿梭·兔子洞」、藝術家吳麒創作的「Hi Hide」，則以調皮活潑的小兔子將帶來歡樂親切購物氛圍。

旅居台灣的墨西哥籍藝術家路瓦·里維拉透過色彩編織的手法，於瑠公公園打造作品「榮容」展現台北多元性別、移工、勞工及原住民等人權議題的共榮與包容；藝術家范承宗所創作的「仁愛帆城」將於敦仁公園亮相，以木構張起數面錯落的船帆，詮釋台北城市巷弄間水平垂直輪廓，象徵理性又富人文優雅精神。

日本瀨戶內國際藝術節的日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡（Oscar Oiwa），將以往創作的「光兔」角色製作成雕塑品，於捷運國父紀念館站1號出口重新演繹呈現，這也是他第一次親自為台灣燈會創作的大型作品。

北市府表示，2023台灣燈會是「城市型燈會」，不僅有絢麗奪目的燈區作品，並將光藝術融入在地產業，東區商圈除設置40件「藝術入店」作品，串連商圈店家一同響應，更有超過200間以上燈會特約店家提供優惠，讓全國遊客貴賓能在賞燈的同時，盡情享受購物樂趣，創造絕佳的賞燈購物體驗。

東區指標性百貨「遠東SOGO」前展出知名裝置藝術家陳普打造近12米高的巨型作品「future shuttle未來·穿梭·兔子洞」。（台北市政府提供）

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