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    首頁　>　臺北市

    消保處抽查7縣54家加水站 11家衛生管理不符規定

    行政院消保處針對7個縣市共54家加水站，進行重金屬檢測及衛生條件查核。（消保處提供）

    行政院消保處針對7個縣市共54家加水站，進行重金屬檢測及衛生條件查核。（消保處提供）

    2022/12/19 14:25

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕部分民眾因不放心自來水的品質，會到加水站購買家庭飲用水。為確保加水站水質符合衛生規定，行政院消保處針對7個縣市共54家加水站，進行重金屬檢測及衛生條件查核，重金屬檢測均符合規定，但有11家加水站的衛生管理不符規定，已由地方政府衛生局依法查辦並限期改善。

    消保處表示，該處與衛福部食藥署合作抽查台南、雲林、南投、高雄、桃園、屏東、台中7縣市共54家加水站，進行重金屬「砷、鉛、鎘及汞」檢測，並依照各縣市衛生局的「加水站衛生管理自治條例」進行衛生管理查核。

    消保處表示，54家加水站的重金屬檢測均符合標準，不過有11家的衛生管理不符規定，其中高雄有6家、桃園2家、台南3家，主要違規情形多為未張貼或更新維護管理紀錄文件，或是沒有提供水源供應許可證、無水質檢驗報告，目前皆已改善完畢。未來也會請衛生主管機關持續把關水質安全，並加強督促業者維護加水站現場的環境衛生。

    消保處也提醒，民眾到加水站買水時，應該注意加水站有無張貼設立許可證明文件、自主衛生管理紀錄表等文件，並留意文件是否過期，確保衛生管理資訊完整且正確；另外，加水站的飲用水也應該比照自來水須煮沸、勿直接生飲。

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