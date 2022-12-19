掌北市文化局長惹藍營反彈 蔡詩萍：過去批藍是愛之深責之切

媒體人蔡詩萍將出任台北市文化局長，今首度出面接受媒體訪問。（記者鄭名翔攝）

2022/12/19 13:05

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長當選人蔣萬安日前公布媒體人蔡詩萍出任台北市文化局長，卻引發深藍不滿，認為蔡「藍皮綠骨」，甚至有悔投蔣萬安聲浪；對此，蔡詩萍今受訪時表示，本為自由媒體人、寫評論時沒想到會擔任公職，因此批藍也批綠，即便批評藍營也是「愛之深責之切」，但堅持中華民國台灣派立場從未改變，外界攻訐不盡公允，而25日交接後，即會停止所有政治評論。

台北市政府今進行第二場府級交接會議，由現任副市長彭振聲與準副市長李四川負責，而即將上任文化局長的蔡詩萍也首度對外亮相，對於相關交接業務僅表示，實際工作內容待正式就職後，與兩位副局長、主任秘書等討論，並與市長的市政做搭配，等更熟悉後，再向外界報告相關規劃。

但面對深藍支持者不滿，蔡詩萍今受訪時表示，本為自由媒體人，撰寫評論時也不知將來會進入公職，因此批藍也批綠，若因此被稱為是藍皮綠骨或綠皮藍骨，都不盡公允，自己作為媒體人向來堅信原則，在政治立場上保持自由主義者，於台灣立場則堅守中華民國台灣派，此從未改變。

蔡詩萍指出，許多藍營前輩如國民黨主席朱立倫、「戰鬥藍」要角趙少康都給予許多期望，也知自己對藍營的批評是「愛之深責之切」，雖藍營內部部分人仍有意見，但「也不完全是衝著我」。

蔡詩萍強調，寫評論文章時的身份是媒體人，但待25日接交後將成為市政府團隊成員之一，未來工作就是為市民服務、協助台北文化界，因此25日以後就會停止所有政治評論，若還引起誤會也先致歉。

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