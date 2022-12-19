全球留台傑出校友獎10人獲獎 為台灣在國際發聲

國立薩爾瓦多農業學校校長歐蒂娣（右）獲頒教育部全球留台傑出校友獎，左為我國駐瓜地馬拉共和國大使館朱進良參事。（教育部提供）

2022/12/19 12:58

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今公布第3屆「全球留台傑出校友獎」名單，共有10人獲獎，其中，法國智庫戰略研究基金會台灣安全暨外交計畫主任博達安（Antoine Bondaz）曾於中山大學擔任交換學生，為法國優異之東亞問題研究學者，積極投入與台灣相關議題，屢為台灣發聲，提升法國及歐洲各界對台灣戰略安全之關注。

獲獎人包括：加州大學洛杉磯分校人文學院院長史嘉柏（David C. Schaberg）、我國中央研究院語言學研究所研究員齊莉莎（Elizabeth Zeitoun）、貝里斯永續發展、氣候變遷暨災害風險管理部次長陳瑞克（Kenrick Winston Williams）、聖文森「目擊者新聞（iWitness News）」創辦人兼執行編輯姜康特（Kenton Chance）、台日產業技術合作促進會顧問豐澤浩一（Koichi Toyosawa）、就諦學堂有限公司執行長李三財（Li Sam Choi）、國立薩爾瓦多農業學校校長歐蒂娣（Odette Marie Varela Milla）、沙烏地阿拉伯阿娃及博士（Dr. Saleh H. A. Alawaji）、馬來西亞下議院國會議員黃書琪（Wong Shu Qi）。

史嘉柏曾在台大中文系碩士班選讀課程，是西方學界研究中國古代文本最重要的學者之一，協助教育部與加州大學洛杉磯分校合作推動台灣研究計畫及優華語計畫；齊莉莎來自法國、已歸化我國籍，清大語言學研究所畢業，提升台灣南島語言研究之國際能見度與影響力。

陳瑞克畢業於東華大學自然資源與環境學系博士班，支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」締約方大會，對提升台灣在國際能見度貢獻良多；黃書琪具政大新聞學系與政治學系雙學位，促進台馬雙邊交流及推動台灣參與世界衛生大會，為馬國友我之重要力量。

日本籍豐澤浩一畢業於台大政治系，推動在台永續投資，積極協助培育我國知日經貿人才，增進台日友好交流；阿娃及畢業於台大電機工程碩士班，積極連結沙國在電力領域之合作。

姜康特畢業於銘傳大學國際事務碩士學位學程，創立聖文森主流網路媒體「目擊者新聞」；歐蒂娣畢業於屏東科技大學熱帶農業暨國際合作學系博士班，致力於母國農業及環境工程領域；來自香港定居台灣的李三財於台師大僑生先修部結業，在台港兩地8校成立清寒獎學金，109年獲聘第一屆「僑外生在台校友聯誼會」會長。

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