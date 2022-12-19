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    吳怡農酸沒有政見 王鴻薇：若不敢辯論就直說

    王鴻薇因日前確診，今天拍攝影片回應時事。（王鴻薇議員辦公室提供）

    王鴻薇因日前確診，今天拍攝影片回應時事。（王鴻薇議員辦公室提供）

    2022/12/19 13:14

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區（北松山、中山）立委補選國民黨參選人王鴻薇近來邀民進黨參選人吳怡農辯論，卻被吳酸「要有政見才可辯論」，吳更批王說要監督預算，是把立委工作內容當成政見。王鴻薇今天回批，吳怡農若不敢辯論就直說，不斷講似是而非的話，都是推託且不敢辯論的藉口。

    王鴻薇因日前確診，今天拍攝影片回應時事。王曾表示當立委要監督政府預算、行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通，卻被吳怡農認為這些不算政見而是搞笑。王反批吳怡農，提出的松山機場遷建，不僅被民進黨立委打臉、交通部長王國材說不可行，現在前國防部長馮世寬也出來批評政策，「請問吳怡農，到底誰在搞笑？」

    王鴻薇表示，立委本應該監督，且很多立委都把監督政策當自己的政見，她推薦吳怡農去看，很多民進黨立委在選舉公報中都提出要以監督為政見，這是基本常識。王建議吳怡農用功一點，一定要找人補一補課，不然真的會鬧出很大的笑話。

    王鴻薇說，吳怡農一開始說她沒政見，後來又稱核二、核三廠沒解決核燃料問題，也不算政見，王質疑這些似是而非的話，都是吳要推託、不敢辯論的藉口，「吳怡農先生如果不敢接受辯論直說無妨，你說得越多，漏洞就會越多，鬧的笑話也會越多」。

    近來吳怡農積極陸戰，日前還爬樓梯家戶拜訪催票，王鴻薇表示，明天出關後也會繼續拜訪選民，同時兼顧空戰。王說，吳怡農迴避辯論，但很多公共政策仍要討論、協調，公共政策的討論是政治人物基本條件，不能人家質疑就說在抹黑、沒有政見。

    王鴻薇說，立委是單一選區，要爭取最大公約數支持，她對於支持民眾黨的民眾會努力爭取認同，也會透過政見、訴求，讓其他黨籍民眾、中間選民給予支持。

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