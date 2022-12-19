卸任回台大閃退爽領退休金？ 柯文哲怒嗆：民進黨媒體搞過頭才大敗

2023台灣燈會將在台北舉行，市長柯文哲19日出席2023台灣燈會「在台北發光」 記者會，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2022/12/19 12:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲卸任後將先回台大醫院報到後再辦理退休，遭酸可爽領退休金；對此，柯文哲今不滿表示，考量醫術無法維持過去水準，因此不要佔位、留給新進人員升遷機會，但名嘴卻將好事講成壞事，怒嗆民進黨選舉大敗正是因「媒體搞過頭」，若再繼續搞下去，「以名嘴、網軍治國一定會遭到報應」。

柯文哲積極佈局2024總統大選，本月25日卸任台北市長一職後，將先回台大醫院報到，短期內即會辦理退休，但遭外界質疑回台大過水後立即退休，即可爽領退休金。

柯文哲今出席2023台灣燈會「在台北發光」記者會會後受訪時，不滿反嗆「像這種不值得回應」，解釋本想若回台大仍可維持頂尖醫師水準，才繼續留在台大醫院，但考量經過近9年市長工作，恐不能維持過去水準，就不想佔位、應給新進人員升遷機會，此本為正面事情，但名嘴卻將好事都講成壞事。

柯文哲嗆聲，民進黨此次選舉大敗正是因「媒體搞過頭」，若再繼續搞下去，「以名嘴、網軍治國一定會遭到報應」。

至於藝人吳宗憲怒批大巨蛋必有弊案，柯文哲指出，此為轉型正義原則，應先解決現在問題、預防以後再發生，最後才是追究責任，而對大巨蛋態度為若沒本事拆掉，則就應蓋好，至於中央是否刻意卡「蛋」全國人民都看在眼裡，民進黨應考慮清楚此是在「懲罰柯文哲還是懲罰台北市民」，嗆聲別為政黨利益犧牲國家利益。

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