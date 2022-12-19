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    逆風挺蔡詩萍 蔡正元：就讓他表現一下吧

    蔡正元今逆風稱蔡詩萍出身多元背景，當然不會有穩定的政治理念，呼籲暫且擱置政治問題紛擾，「就讓蔡詩萍表現一下吧！」（資料照）

    蔡正元今逆風稱蔡詩萍出身多元背景，當然不會有穩定的政治理念，呼籲暫且擱置政治問題紛擾，「就讓蔡詩萍表現一下吧！」（資料照）

    2022/12/19 12:05

    〔記者林良昇／台北報導〕台北市長當選人蔣萬安發布市府小內閣名單，將由作家蔡詩萍擔任文化局長，引發深藍不滿，國民黨前立委蔡正元今則逆風稱蔡詩萍出身多元背景，當然不會有穩定的政治理念，呼籲暫且擱置政治問題紛擾，「就讓蔡詩萍表現一下吧！」

    蔡正元今在臉書發文評論蔣萬安找蔡詩萍擔任台北市文化局長的市府人事，他坦言， 蔣找蔡詩萍擔任文化局長，國民黨內批評聲浪不小，無非就是蔡詩萍的政治立場不牢靠，蔣萬安在走「小馬英九」的路線。

    蔡正元認為，這些批評代表一種疑慮，但也不必過度疑慮。蔡詩萍是外省第二代，父親是湖北人，母親是桃園客家人，有個很有名的舅舅許信良，妻子是著名主持人林書煒，蔡詩萍出身這種多元背景元素，當然不會有穩定的政治理念，卻是台灣中產階級的縮影，更是台灣目前文化創作動力的泉源。

    蔡正元指出，蔡詩萍不可能理解國民黨的藍色基因，國民黨也不可能理解蔡詩萍的混合基因，但在文化活動的層面也並沒有完全不能溝通的基礎。

    蔡正元直言，台北市政府的文化局，自前市長馬英九到現任市長柯文哲，說句不客氣的話，沒有一個文化局長有什麼了不起的表現，蔡詩萍有著豐富多元的經歷，很可能有翻轉文化活動水平的機會，呼籲暫且擱置政治問題的紛紛擾擾，「就讓蔡詩萍表現一下吧！」

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