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    缺席交接挨轟「穿小鞋」 彭振聲：要搬家、未影響市民權益

    台北市副市長彭振聲今出席交接會議並受訪。（記者鄭名翔攝）

    台北市副市長彭振聲今出席交接會議並受訪。（記者鄭名翔攝）

    2022/12/19 11:57

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市副市長彭振聲16日請假缺席市政交接，遭質疑給台北市長當選人蔣萬安團隊「穿小鞋」、更被國民黨議員秦慧珠砲轟擺爛；對此，彭振聲今解釋，因要忙於搬家，且當時有向蔣萬安交接小組召集人林奕華先說明，再加上當天為都發局業務交接，現任局長黃一平將轉任工務局長，由他負責交接更能無縫接軌，絕無「穿小鞋」，也未影響市民權益。

    彭振聲表示，因首長宿舍須於24日前搬離，加上家中有94歲老母親需安置，因此請假處理搬家事宜，而自己歷經數名市長，過往交接向來由秘書長或副秘書長等事務官較為適宜，但獲市長柯文哲指派負責交接，因此與林奕華對口，彼此也有充分溝通，相關交接簡報也有先看過。

    彭振聲強調，當天是都發局業務交接，且現任局長黃一平將轉任工務局長，因此由新舊任局長、準副市長李四川等人於半小時內就完成業務交接，因局長還留任因此並無問題，且事前有像林奕華說明確實有事無法出席，再加上當天僅都發局一單位，絕無「穿小鞋」，也未影響市民權益。

    彭振聲認為，交接應由局對局、處對處進行最為清楚，若僅是行禮如儀聽簡報並無意義，應是由新舊任局處長負責對接，才可最有效無縫接軌，而非單純開個會、做簡報就可業務交接。

    至於因缺席交接遭藍營砲轟，彭振聲表示，自己在北市府8年不看報紙、不看新聞，看到遭批是給國民黨穿小鞋，也認為不要因錯誤政策使自己生氣，非事實就不多解釋，但實質上交接平順、無縫接軌，才是政治人物應考量的。

    彭振聲也透露，交接24個議題中並未納入大巨蛋，但將於明天下午4點向蔣萬安進行大巨蛋案簡報，此為較細膩事情，讓新任市長當面了解。

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