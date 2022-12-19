吳怡農未接受辯論 國民黨批怯戰

國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

2022/12/19 12:24

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨連日猛攻台北市第三選區立委補選候選人吳怡農，今質疑吳怡農稱要高標準選戰，討論公共政策，卻對質疑和政策提問無法具體回應，對於國民黨立委候選人王鴻薇提出要辯論要求則怯戰，不敢直球面對，「有這麼害怕被檢驗嗎？」

台北市第三選區立委補選明年1月8日投票，國民黨今召開記者會再度砲轟吳怡農，國民黨文傳會副主委林家興指出，國民黨對於吳怡農提出的3項政見都有討論，願意進行對話，但吳怡農至今還是耍嘴皮，提不出建設性的具體回應。

林家興認為，吳怡農提出松山機場遷建，外界、同黨都有批判，連前國防部長馮世寬都打臉﹔兵役議題，吳怡農無法回答是挺國防部還是總統府，所謂「國土防衛部隊」又說不清歸誰管轄﹔雙語政策，盲從中央推政見，不清楚花多少預算，也無法回答「雙語國家發展中心設置條例草案」正在立法院卡關的問題。

林家興也指出，王鴻薇提出願意政策辯論至今，吳怡農多次逃避辯論戰帖，連捍衛自己政見的勇氣都沒有，「怯戰」的表現說要保家衛國，令人發笑。

林家興質疑，王鴻薇已有提出核二、核三延役和禁止政府綁標媒體等多項政見，吳怡農就曾批判過核二、核三延役，如今卻說「沒看到對手有具體主張」，不知道是失憶還是裝傻？

國民黨文傳會副主委練鴻慶則說，吳怡農對於王鴻薇提出的核二、核三政見有疑問，王鴻薇已提供辯論平台，過去都是落後的人要求辯論，領先者冷處理，現在是民調領先的王鴻薇要求辯論，吳怡農不敢直球對決，有這麼害怕被檢驗嗎？

練鴻慶也批評，吳怡農在2020年立委選舉，當時「亡國敢」正夯，就學民進黨立委王定宇的論調，現在民進黨大敗，就切割民進黨，改學民進黨立委高嘉瑜。這樣見風轉舵，最後恐怕民進黨基本盤會認為被吳背叛，中間選民則會認為吳左右搖擺，最後兩面不是人。

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