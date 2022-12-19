談役期延長 馮世寬：合情合理、盼各界尊重國防部

馮世寬表示，憑良心說，他認為現行4個月軍事訓練役的役期「實在太短」。（記者朱沛雄攝）

2022/12/19 11:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕各界關注政府是否於年底以前延長役期，退輔會主委馮世寬今日於立法院表示，現行4個月軍事訓練役的役期太短，國防部依據國際情勢、戰況等因素研究役期是否延長，延長義務役期合情合理，外界應該尊重，而非批評國防部的研究結果。

立法院外交及國防委員會今日審查退輔會預算，馮世寬及退輔會副主委李文忠出席，由於馮世寬曾任國防部長，其對於兵役延長看法也受到關注。

馮世寬表示，憑良心說，他認為現行4個月軍事訓練役的役期「實在太短」，因此國防部依據國際情勢、戰況等因素研究役期是否延長，針對國防部研究成果，盼各界應該要尊重而非批評，因為延長義務役期合情合理，任何因素都不會影響國防部決心。媒體問，政府迄今尚未公布結果，是否有政治考量？馮世寬說，他不答覆牽涉政治的議題。

除了役期延長與否，外界亦關注訓練內容是否延長、刺槍術是否存廢，馮世寬認為，雖然戰場上遭遇面對面刺槍的機會可能很少，但刺槍是軍人武術之一，應該保留。他認為，刺槍術是否保留的問題，就如同詢問「現在已有飛彈，為什麼要進行手榴彈訓練」的問題是一樣的。

另針對民進黨北市第三選區立委參選人吳怡農主張遷移松山機場，馮世寬表示，此議題同樣牽涉政治，吳並非第一個提出，但松山機場是空軍戰爭時期備降場，有多少次飛機因為天氣不好、油量不夠轉降松機，「怎麼可以把空軍作戰、備用的基地取消呢」？

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