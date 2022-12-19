馮世寬批松機遷移 吳怡農：交通、國防需求會一一解決

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農19日參加節目錄影前受訪，回應時事議題。（記者廖振輝攝）

2022/12/19 10:49

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市第三選區（北松山、中山區）立委參選人吳怡農拋出松山機場遷建主張，引來各界討論，前國防部長、退輔會主委馮世寬今天質疑，松機是作戰時空軍的備戰場，怎麼可以取消？吳怡農表示，只要願意遷移，到處都有方法，不管交通、國防等各單位需求都會一一解決。

吳怡農今天上午針對時事受訪，被問起馮世寬表示松機是作戰時空軍的備戰場，遷移松機就是把空軍戰略基地移開。吳表示，只要願意遷移，到處都有方法，不管交通、國防等各單位具體需求都會一一解決，吳強調這也是為什麼他在今年底就提出主張，因為2030年終於有條件遷移松山機場，接下來幾年除了政策定案，他也主張責成專職行政單位完整規劃，針對交通、住宅、各主管機關顧慮一一排除解決。

對於馮世寬認為吳怡農所提的國土防衛部隊與警消、後備部隊重疊，吳怡農表示，馮身為前部長應該清楚，國家安全靠的不只是國軍、軍警消的少少人力，我們需要建立更有韌性的社會國家安全網，國土防衛部隊扮演重要角色，不僅是平時重大災害搶救，讓國軍任務單純化、專門化，還有戰時各社區防備、與警消協同作戰，甚至與正規部隊協同作戰。

吳怡農說，現在台灣安全有很大的缺口，我們需要針對缺口與挑戰找出解決方案，他針對國土防衛部隊、國家安全戰略指導文件都提出具體主張，希望讓立法、行政部門，有更多討論基礎與審核編列預算的依據。

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