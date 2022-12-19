王鴻薇將監督預算列政見 吳怡農：就我的標準一項政見都沒有

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農受訪，回應時事議題。（記者廖振輝攝）

2022/12/19 10:46

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區（北松山、中山）立委補選將在明年1月8日投票，國民黨參選人王鴻薇邀民進黨參選人吳怡農一起辯論，卻被吳酸「要有政見才可辯論」。王昨天稱政見就是全面檢視政府及國營事業廣宣限制性招標及最有利標案，不過吳怡農表示，監督政府預算編列是立委職責，把立委工作內容當成政見，凸顯王鴻薇對立委要做什麼沒做好準備。

吳怡農今天上午針對時事進行受訪，一開始針對手王鴻薇所提的三項政見一一分析。吳說，王鴻薇第一個政見是要某政治人物下台，吳認為這是政治表態、政治立場，根本稱不上政見；第二是監督政府文宣預算，這點他完全贊同，「不過我要提醒王議員，監督政府預算編列與執行，是立委的職責，針對立委依法本來就有的工作內容當成競選政見，凸顯王議員對於立委要做什麼恐怕沒有做好準備」。

吳怡農也說，王鴻薇喊說要將核二、核三延期，但對於如何延期、研議、核廢料如何處理，王都沒有任何說明與主張，淪為口號，不僅不負責任，也說不上政見，「就我的標準、社會大眾對於立委候選人的期待，恐怕王議員一項政見都沒有」。

吳怡農也被問起，昨天嘉義市長選舉民進黨再敗，是否可能衝擊台北市立委選舉。對此吳表示，黃敏惠市長是競選連任，與現任首長競爭本來就不容易，大家都盡力了。吳說，1月8日補選最大挑戰是這麼短時間要爭取到所有選民支持、認同與信賴，不管對手抹黑與操作，他必須堅持正向選舉，才有機會贏得大家的信任。

對於媒體追問是否會接受王鴻薇辯論邀請，吳怡農重申，辯論要有政見才知道如何辯論、辯論什麼，目前為止沒看到王議員的實質政見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法