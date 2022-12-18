網友質疑「搞錯編碼」害台灣產品受阻 食藥署︰不是事實

食藥署署長吳秀梅也直言，中國申請方式再三變動，無論業者是申請哪個類別，一樣都會被要求要填寫這些配方內容。（資料照）

2022/12/18 16:58

〔記者邱芷柔／台北報導〕中國海關總署大規模暫停我國食品進口引發熱議，有網友比對發現，應以「餅乾、蛋糕、麵包」編碼申請的「鳳梨酥」，被食藥署以「包餡麵食」編碼進行申請，搞錯編碼導致輸中受阻，根本不是被要求提供配方比例。對此食藥署今（18日）發聲明反駁不是事實，食藥署署長吳秀梅也直言，中國申請方式再三變動，無論業者是申請哪個類別，一樣都會被要求要填寫這些配方內容。

臉書「興趣使然的路人」、「一百五」、「己爸偶」等粉絲專頁接連發文指出，由食藥署協助申請的知名鳳梨酥業者佳德糕餅，被食藥署列入「包餡麵食」類，依中國海關編碼HS1905進行申請，結果遭禁。而自行申請的微熱山丘鳳梨酥（寶田公司）則以「餅乾、糕點、麵包」編碼「HS1905」申請，順利過關。

網友指出，食藥署將鳳梨酥等糕點歸類在「包餡麵食」，但實際檢視該品項發現，通過註冊的產品為水餃、餛飩、意大利湯團、春卷、大肉包等冷凍食品；「鳳梨酥」應使用中國海關HS1905的「餅乾、糕點、麵包」申請項目，質疑食藥署第一步就搞錯申請項目，導致諸多業者申請未過關。

食藥署今天發出聲明稿澄清，針對網路流傳「食藥署把鳳梨酥當冷凍水餃申請」完全不是事實。食藥署說明，中國去年2021年10月13日通知，要求於2021年10月31日前，將至今曾向中國輸出過的18類產品企業填入推薦註冊名單，並向中國海關總署提交。食藥署2021年10月15日即建置清單上傳專區，業者確認自己屬於18類產品後，即可上傳包括註冊產品、國際商品統一分類代碼（HS CODE）及近5年輸銷中國的貿易日期。

食藥署說，收到業者上傳資料後，依限於110年10月31日將包裹式推薦註冊清單遞交給中國。而中國於2021年11至12月開放「進口食品境外生產企業註冊管理系統」，此時，屬於自行註冊的產品（如餅乾、糕點、麵包），是由業者自行至中國的註冊系統填寫註冊申請文件。中國今年3月9日再通知註冊方式改為「書面申請」，並要求已註冊的業者，必須於今年6月30日前補全註冊資料。

對於「搞錯編碼」的癥結點，食藥署食品組副組長鄭維智直言，編碼是由業者送交食藥署後，由食藥署協助申請，被退件的業者，食藥署均有請業者向代理商確認產品在中國所屬的編碼。他也強調，為維護業者輸中權利，食藥署均盡全力協助業者提交註冊資料，並在第一時間提供正確資訊。

吳秀梅也表示，3月9日中國申請分為自行申請與推薦申請後，台灣業者被要求，無論是自行申請或是推薦申請，全面只能採書面文件，且無論業者是申請哪個類別，都要註明成分、原料、占比，才會有業者因而拒絕再度申請。

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