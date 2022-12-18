人權海報設計競賽頒獎 陳菊：盼傳遞人權關懷與思維

由國家人權委員會舉辦的「2022年人權海報設計競賽」，於今（18）日舉行頒獎典禮，監察院院長、國家人權委員會主委陳菊出席致詞並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2022/12/18 16:00

〔記者謝君臨／台北報導〕國家人權委員會今年首度舉辦「人權海報設計競賽」，今（18）日舉行頒獎典禮。人權會主委陳菊致詞表示，舉辦活動的目的，是希望讓更多人關心人權、了解人權、思考人權以及人的尊嚴，並將人權意識落實在生活中，希望大家把對人權的關懷、人權思維傳遞出去，讓台灣以人權作為國家重要價值的理念能更加成熟。

為加強人權教育及交流，人權會辦理「2022年人權海報設計競賽」，透過海報設計讓參賽者體悟人權理念與價值。徵件作品高達700多件，最後評選出57名得獎者。人權會今舉行頒獎典禮，出席者包括陳菊、監察院副院長李鴻鈞、監委高涌誠、賴振昌、蘇麗瓊等人。

陳菊致詞時表示，今年是人權會第一次舉辦海報設計競賽，從7月22日公告徵件，短短45天有超過700件作品參賽，感謝大家踴躍關心人權，用具有巧思、創意的方式，融合生活時事等多元議題，將人權理念融入海報設計，為了推廣人權理念共同努力。

陳菊指出，為了讓更多人欣賞競賽作品，人權會在網路舉辦入選海報欣賞活動，短短1個月獲得超過1000則回應，其中不乏國中、小學生表達對海報的感動與想法；看到台灣新世代關心人權，對人權充滿熱情、創意、想像，真的很高興、非常感動。

陳菊也提及，上週她受邀前往德國柏林參加國際人權日活動，氣溫都是零下7、8度，參觀史塔西檔案局時，回想台灣的自由民主，內心有很深感慨；民主、自由、人權不管在任何地方，都不是理所當然、天上掉下來的，不論古今中外，人權、自由、尊嚴都是很多人付出代價、青春、乃至於生命爭取得來。

陳菊說，舉辦活動的目的，是希望讓更多人關心人權、了解人權、思考人權以及人的尊嚴，並將人權意識落實在生活中，希望大家把對人權的關懷、人權思維傳遞出去，讓台灣以人權作為國家重要價值的理念能更加成熟。

陳菊表示，人權會非常重視這次的海報競賽，社會組、學生組有這麼多人關心人權，表示國家的人權一步一步往前走、正在進步中。

由國家人權委員會舉辦的「2022年人權海報設計競賽」，得獎作品公佈在現場予民眾參觀。（記者叢昌瑾攝）

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