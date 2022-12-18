為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    人權海報設計競賽頒獎 陳菊：盼傳遞人權關懷與思維

    由國家人權委員會舉辦的「2022年人權海報設計競賽」，於今（18）日舉行頒獎典禮，監察院院長、國家人權委員會主委陳菊出席致詞並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    由國家人權委員會舉辦的「2022年人權海報設計競賽」，於今（18）日舉行頒獎典禮，監察院院長、國家人權委員會主委陳菊出席致詞並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2022/12/18 16:00

    〔記者謝君臨／台北報導〕國家人權委員會今年首度舉辦「人權海報設計競賽」，今（18）日舉行頒獎典禮。人權會主委陳菊致詞表示，舉辦活動的目的，是希望讓更多人關心人權、了解人權、思考人權以及人的尊嚴，並將人權意識落實在生活中，希望大家把對人權的關懷、人權思維傳遞出去，讓台灣以人權作為國家重要價值的理念能更加成熟。

    為加強人權教育及交流，人權會辦理「2022年人權海報設計競賽」，透過海報設計讓參賽者體悟人權理念與價值。徵件作品高達700多件，最後評選出57名得獎者。人權會今舉行頒獎典禮，出席者包括陳菊、監察院副院長李鴻鈞、監委高涌誠、賴振昌、蘇麗瓊等人。

    陳菊致詞時表示，今年是人權會第一次舉辦海報設計競賽，從7月22日公告徵件，短短45天有超過700件作品參賽，感謝大家踴躍關心人權，用具有巧思、創意的方式，融合生活時事等多元議題，將人權理念融入海報設計，為了推廣人權理念共同努力。

    陳菊指出，為了讓更多人欣賞競賽作品，人權會在網路舉辦入選海報欣賞活動，短短1個月獲得超過1000則回應，其中不乏國中、小學生表達對海報的感動與想法；看到台灣新世代關心人權，對人權充滿熱情、創意、想像，真的很高興、非常感動。

    陳菊也提及，上週她受邀前往德國柏林參加國際人權日活動，氣溫都是零下7、8度，參觀史塔西檔案局時，回想台灣的自由民主，內心有很深感慨；民主、自由、人權不管在任何地方，都不是理所當然、天上掉下來的，不論古今中外，人權、自由、尊嚴都是很多人付出代價、青春、乃至於生命爭取得來。

    陳菊說，舉辦活動的目的，是希望讓更多人關心人權、了解人權、思考人權以及人的尊嚴，並將人權意識落實在生活中，希望大家把對人權的關懷、人權思維傳遞出去，讓台灣以人權作為國家重要價值的理念能更加成熟。

    陳菊表示，人權會非常重視這次的海報競賽，社會組、學生組有這麼多人關心人權，表示國家的人權一步一步往前走、正在進步中。

    由國家人權委員會舉辦的「2022年人權海報設計競賽」，得獎作品公佈在現場予民眾參觀。（記者叢昌瑾攝）

    由國家人權委員會舉辦的「2022年人權海報設計競賽」，得獎作品公佈在現場予民眾參觀。（記者叢昌瑾攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賴清德參選民進黨主席 陳菊：不管什麼職務都給予祝福
    2022/12/18 15:28

    賴清德參選民進黨主席 陳菊：不管什麼職務都給予祝福
    應邀向法蘭西學院院士演講 陳菊：法國是台灣學習標竿
    2022/12/09 22:17

    應邀向法蘭西學院院士演講 陳菊：法國是台灣學習標竿

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    人權會出訪法國 陳菊拜會國民議會副議長
    2022/12/07 23:50

    人權會出訪法國 陳菊拜會國民議會副議長
    移工人權論壇 陳菊：人權提升不是提升企業成本 反而競爭力倍增
    2022/12/07 11:19

    移工人權論壇 陳菊：人權提升不是提升企業成本 反而競爭力倍增

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    臺北市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播