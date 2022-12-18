為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    下波疫情高峰春節左右 指揮中心估單日平均最高3.6萬例

    指揮中心發言人莊人祥表示，預計未來一週疫情仍是上升。（資料照，指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥表示，預計未來一週疫情仍是上升。（資料照，指揮中心提供）

    2022/12/18 15:51

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心最新統計，12月11日至17日最近一週的本土病例累計10萬7315例，較前一週10萬0622例上升6.7%，為單週連降9週後，首度出現上升；發言人莊人祥表示，預計未來一週仍是上升，推估下一波疫情高峰可能落在1月底、2月初，也就是農曆春節左右，單週平均每日最高點上看3.6萬例。

    莊人祥指出，根據國外疫情走向，國內疫情確實有往上一波的可能性，主要就是新冠與其他一般傳染病一樣，雖然有人打疫苗、也有人感染，但經過時間變化，免疫力可能下降，造成打疫苗的人出現突破性感染、曾經感染的人再次感染，進而又引發疫情上升。

    莊人祥說明，目前初步預估，下一波疫情高峰可能落在1月底、2月初，若以上一波BA.5疫情單週最高為32萬餘例，平均每日約4.6萬例來看，推估下一波疫情最高單週平均每日確診數，大約落在2.9萬例至3.6萬例之間。

    至於下一波疫情主要流行的病毒株是BQ.1或XBB等新興變異株？莊人祥指出，目前尚無法確定，但從國外新一波疫情仍以BA.5為主占多數估計，也有可能仍是BA.5，有待持續觀察病毒株消長而定。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    單週疫情連降9週後上升！ 本土+15034、死亡+30
    2022/12/18 14:13

    單週疫情連降9週後上升！ 本土+15034、死亡+30
    男高中生打BNT出現心包膜炎 獲救濟金2萬元
    2022/12/17 15:36

    男高中生打BNT出現心包膜炎 獲救濟金2萬元

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    連9天疫情微升 今增15464例本土、40例死亡
    2022/12/17 14:12

    連9天疫情微升 今增15464例本土、40例死亡
    連8天升溫！今本土+15316較上週同期增約7.1％、死亡+24
    2022/12/16 14:12

    連8天升溫！今本土+15316較上週同期增約7.1％、死亡+24

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    臺北市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播