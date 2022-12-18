下波疫情高峰春節左右 指揮中心估單日平均最高3.6萬例

指揮中心發言人莊人祥表示，預計未來一週疫情仍是上升。（資料照，指揮中心提供）

2022/12/18 15:51

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心最新統計，12月11日至17日最近一週的本土病例累計10萬7315例，較前一週10萬0622例上升6.7%，為單週連降9週後，首度出現上升；發言人莊人祥表示，預計未來一週仍是上升，推估下一波疫情高峰可能落在1月底、2月初，也就是農曆春節左右，單週平均每日最高點上看3.6萬例。

莊人祥指出，根據國外疫情走向，國內疫情確實有往上一波的可能性，主要就是新冠與其他一般傳染病一樣，雖然有人打疫苗、也有人感染，但經過時間變化，免疫力可能下降，造成打疫苗的人出現突破性感染、曾經感染的人再次感染，進而又引發疫情上升。

莊人祥說明，目前初步預估，下一波疫情高峰可能落在1月底、2月初，若以上一波BA.5疫情單週最高為32萬餘例，平均每日約4.6萬例來看，推估下一波疫情最高單週平均每日確診數，大約落在2.9萬例至3.6萬例之間。

至於下一波疫情主要流行的病毒株是BQ.1或XBB等新興變異株？莊人祥指出，目前尚無法確定，但從國外新一波疫情仍以BA.5為主占多數估計，也有可能仍是BA.5，有待持續觀察病毒株消長而定。

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