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    增加碳匯且生長速度快 台灣竹材成減碳新選擇

    比起樹木需要30年才能成材，竹子的生長週期短，僅4年生長就能使用，因此在國際減碳、資源循環趨勢下，竹子已然成為最具有發展潛力的綠色材料。（資料照）

    比起樹木需要30年才能成材，竹子的生長週期短，僅4年生長就能使用，因此在國際減碳、資源循環趨勢下，竹子已然成為最具有發展潛力的綠色材料。（資料照）

    2022/12/18 15:35

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕竹子具備碳匯、生長快速兩項優勢，在追求「碳中和」的時代下，被視為最具潛力的綠色資材。目前農委會林務局的「2022年到2025年新興竹產業發展計畫」已通過行政院核定，未來將透過跨部會合作，串聯竹材生產、加工、研發整體產業鏈，積極復興台灣竹產業，並為減碳貢獻一份心力。

    農委會林務局與國立臺灣工藝研究發展中心、台灣竹會今（18）日舉辦「2022年臺灣次世代竹論壇」，邀請公私部門、學研界分享研究成果與經驗。

    農委會林務局長林華慶指出，要達到碳中和目標有增加碳匯、減少碳排兩大手段，而竹子正好兩項功能同時兼具。另外，比起樹木需要30年才能成材，竹子的生長週期短，僅4年生長就能使用，因此在國際減碳、資源循環趨勢下，竹子已然成為最具有發展潛力的綠色材料。

    台灣氣候溫暖多雨，適合竹類生長，全台竹林面積約18.3萬公頃，北從基隆南迄屏東都有竹林的蹤跡。然而，台灣過去二、三十年來長期忽略竹產業發展，導致竹材除了在竹工藝的應用之外，沒有更具現代化的生產應用。

    對此，林華慶認為現在為時未晚，由林務局統籌的2022到2025年「新興竹產業發展計畫」今年12月已通過行政院核定，未來將透過跨部會通力合作、產官學研全方位的力量，重新串聯竹材從生產、研發、加工製造到銷售的整體產業鍊，逐步追上國際腳步。

    行政院政委張景森也分享，十多年前他曾帶著愛知博覽會的策展人參訪台灣各地，當時對方就告訴他「台灣最珍貴的植物是竹子」。目前許多國家已將竹材發展成複合性材料，例如越南就成功運用在建築結構上，台灣也不能浪費得天獨厚的竹林優勢，應該極力推廣台灣竹產業復興，讓台灣竹成為國際上最夯的環保構材。

    張景森也提到，台灣將在2024年舉辦世界竹會，預計會有30多國參與。今天的台灣次世代竹論壇是世界竹會的前導活動，期望透過各領域的學研專家分享的經驗與研究成果，激發各界對於台灣竹的想像，並創造綠色生活轉型的契機，期望大眾一同探尋竹的未來發展潛力。

    農委會林務局與國立臺灣工藝研究發展中心、台灣竹會今（18）日舉辦「2022年臺灣次世代竹論壇」，邀請公私部門、學研界分享研究成果與經驗。（林務局提供）

    農委會林務局與國立臺灣工藝研究發展中心、台灣竹會今（18）日舉辦「2022年臺灣次世代竹論壇」，邀請公私部門、學研界分享研究成果與經驗。（林務局提供）

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