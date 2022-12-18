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    抗中保台應是「反共保台」 吳怡農：反對共產黨打壓國際社會

    民進黨台北市第三選區（北松山、中山）立委補選候選人吳怡農18日前往濱江市場掃街拜票，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

    民進黨台北市第三選區（北松山、中山）立委補選候選人吳怡農18日前往濱江市場掃街拜票，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

    2022/12/18 10:54

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區立委補選將在1月8日登場，民進黨候選人吳怡農已針對兵役改革提出政見，他今天也強調，「抗中保台」更精準應該是「反共保台」，反對共產黨打壓國際社會、攻擊民主制度，是大家一致共識。

    民進黨在九合一大選挫敗，桃園市長、敗選檢討小組召集人鄭文燦表示，抗中保台被反操作成「戰爭恐懼」讓不少民眾心生畏懼，未來在兩岸論述上或許要調整。吳怡農今天上午前往濱江市場掃街表示，更精準應該是反共保台，這是全民共識，現在中國共產黨、北京政權不只打壓台灣，對周邊國家也造成軍事威脅。

    吳怡農說，反對共產黨對國際社會打壓、對於民主制度的攻擊，是大家一致共識，相信也是多數中國人民的期待，保護台灣是共同目標、要一起面對，這也是為何國防制度改善、兵役制度改革如此重要。至於反共與抗中差別為何，吳解釋，反對的是中國共產黨的獨裁政權、並支持中國人民追求民主自由的權利，保護台灣應該不分藍綠白，而是全台灣全社會最大公約數。

    媒體也關心，吳怡農近來支持兵役延長，是否已與國防部談過，吳表示，支持全面改革兵役訓練內容、適度延長兵役是社會大眾所期待，大家都關心國家安全面對的挑戰，也知道國家要盡一切努力維護和平、保護我們的生活方式，他呼籲兵役制度不需要選舉操作，這是國家所有人共同挑戰，大家要一起面對往前走。

    吳怡農提出兵役制度調整，也有媒體關心刺槍術是否會保留，吳表示，若針對個別技能討論太細，反而失去重點，談論國家安全要從戰略需求開始討論，包括國家戰略、國家安全戰略、國家國防戰略、國防軍事戰略，才知道需要的兵力結構為何，他已經具體提出對於國土防衛部隊主張，在這上面改革兵役訓練內容、適度延長兵役役期，是他清楚立場，希望對手針對具體國防安全立場提出任何批評。

    被問起兵役延長是否會在12月底前公告，吳怡農則說，行政院時程不是立委候選人可以決定的，但他已向選民清楚交代對於國家安全、兵役制度改革立場。

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