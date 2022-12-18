王鴻薇邀辯論 吳怡農反問：她沒政見要從哪裡開始？

民進黨台北市第三選區立委參選人吳怡農。（記者羅沛德攝）

2022/12/18 10:20

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市第三選區（北松山、中山）立委補選將在明年1月8日投票，民進黨候選人吳怡農已針對兵役、松山機場遷建等議題提出政見，國民黨候選人王鴻薇則不斷對吳謾罵，昨更喊要吳一起辯論。吳怡農今天表示，現在還沒看到王任何具體主張政見，「要有政見，才有東西可以辯論」。

吳怡農今天上午前往濱江市場掃街，會前受訪被問起王鴻薇邀請辯論一事。吳聽到直言，從選舉第一天到現在，王對他只有謾罵抹黑、國民黨也不斷對他人身攻擊，真的不了解接受辯論的任何意義。吳也說，王鴻薇除了罵人，至今還沒提出具體政見，希望大家對於議題有明確、具體討論。吳也預告，他將在12月25日舉辦「頭家來發問」活動，屆時面對選民提出的問題都會有問必答，「這比謾罵抹黑的辯論有意義多了」。

對於媒體追問是否會答應王鴻薇辯論、若不答應是否擔心被解讀怯戰，吳怡農表示，他從第一天就要求對手針對議題、政見提出具體看法，但至今看到任何具體主張政見，要有政見才有東西可以辯論。吳怡農也反問，「如果沒有政見，要從哪裡開始辯論？希望對手第一步先提出政見」。

根據台北市選舉委員會昨公告立委補選候選人財產申報資料，吳怡農存款包含港幣、美元，主要存於香港匯豐銀行，王鴻薇昨暗酸吳怡農，強調她的財產都是投資台灣。對此吳表示，他沒什麼具體批評，財產公布與申報是公開的、候選人必須做的，相信選民知道選舉主軸應該是對於議題、政見的主張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法