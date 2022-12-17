疑挺高虹安闖地檢署辱國旗 激進份子身分被鎖定

立委高虹安涉詐助理費案，15日被搜索約談，16日清晨被台北地檢署檢察官諭令60萬元交保；北檢卻遭激進份子闖入並惡搞國旗，檢方已掌握不明人士身分。（資料照）

2022/12/17 23:59

〔記者吳政峰／台北報導〕民眾黨立委高虹安被多人檢舉涉嫌詐領助理費，台北地檢署15日搜索約談，16日清晨諭知60萬元交保；未料，當天有激進份子疑似為了挺高，擅闖北檢，還把民進黨黨旗綁在頂樓的國旗上面惡搞，引發與論譁然。據悉，北檢已掌握特定份子，近期將有動作。

北檢與法務部、台北地院共用同一棟建物「司法新廈」，因此16日發生激進份子辱國旗事件後，三個機關立刻調閱監視器清查，釐清嫌犯是從哪個管制區進入，最後確認對方是搭北檢電梯直上6樓，假冒公務員進入管制區，再尾隨署內員工進入管制門後方的平台區，犯案後循相同路徑下樓。

據悉，北檢已鎖定特定對象，近期將有動作。而三機關案發後均加強門禁，避免激進份子再度犯案。

不少法界人士對該行為感到不可置信，並直言不論藍綠支持者過去多麼激進，最起碼會尊重司法機關，待在建築物外面抗議，展現基本的民主素養，而今竟然擅闖禁區，甚至惡搞國旗挑釁，失去對國家的尊重，今日升的是民進黨旗，明日是不是要升起中國的五星旗或共產黨旗？

不過法界人士認為，擅闖公署是否構成無助侵入建築物罪？惡搞國旗是否觸犯污辱國旗罪？或只能用違反社會秩序維護法查處？有待釐清；另也不能排除背後有人下指導棋，試圖抹黑司法，轉移高虹安涉詐助理費的焦點。

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