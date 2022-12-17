他家52隻貓3個月少9隻 動保處一查真相曝光......

沈男被控無照繁殖並私下買賣貓隻，挨罰60萬元。貓隻示意圖，與本案無關。（資料照，新北市動保處提供）

2022/12/17 23:40

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市動物保護處人員2019年在沈姓男子的處所內發現52隻貓，卻因查無繁殖及買賣行為而無法開罰；稽查人員3個月後再次登門，赫見只剩43隻，公、母貓混養，且有關鍵證人稱曾向沈男買貓。動保處認定沈男無照經營貓隻繁殖及買賣業務，考量每隻售價5萬元，依違反動物保護法裁罰60萬元，日前獲最高行政法院認可，全案確定。

2019年間，動保處接獲民眾檢舉，指沈男無照繁殖高價貓，因而派人前往稽查，發現處所內有52隻貓，且公母混養，有私下繁殖之嫌，惟因查無實證及買賣行為，僅告知法律規定，未裁罰。

3個月後，又有民眾投訴沈男無照繁殖貓隻，動保處再度突襲檢查，原本的52隻貓頓時少了9隻，驟減為43隻，其中4隻為幼貓，且仍有混養情形。

稽查人員循線追查，發現有兩人承認曾向沈男買貓，關鍵證詞讓動保處認定沈男違規買賣貓隻，情節重大，決議開罰60萬元、命其停止經營特定寵物之繁殖、買賣業，並接受動物保護講習3小時課程。

沈男不服，興訟抗罰，主張自己領有特定寵物業許可證，是因為店面進行內部裝修，才把將貓隻暫時移至該處所安置，內部空間有限，不得不混養；兩名買家以通訊軟體向他購買英國短毛貓，雙方在網路洽談時已達成買賣合意，只是該處所交付貓隻，該處並未用來經營貓隻買賣業務；動保處重罰60萬元，已違反比例原則。

最高行指出，動保處多次稽查該處，均發現沈男未依規定申領特定寵物業許可證，違法擅自經營貓隻繁殖及買賣；且不管在網路或實體店面，均應申請許可才能繁殖與買賣貓隻；動保處考量每隻貓要價5萬元，獲利不低，決議裁罰60萬元，並未濫用裁量權；綜上，判沈男敗訴確定。

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