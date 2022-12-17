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    熊好券人人有獎卻超出預算 吳沛憶抓包柯市府恐甩鍋蔣萬安

    台北市政府昨「終極加碼」加發兩張熊好券加碼券，使用期限卻剩不到72小時。（記者楊心慧翻攝）

    台北市政府昨「終極加碼」加發兩張熊好券加碼券，使用期限卻剩不到72小時。（記者楊心慧翻攝）

    2022/12/17 21:37

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府發行的熊好券2.0預計發行81萬餘張、總經費5.1億元，其中追加預算4.47億元，使用期限僅到本月18日，台北市政府昨「終極加碼」加發兩張加碼券，使用期限卻剩不到72小時；但台北市議員吳沛憶卻發現離譜的事，終極加碼經計算，已發出的熊好券總額至少達6億9000萬元，比預算金額超出1億8000萬元，屆時預算不足，這筆錢不知道該怎麼辦，直接讓下任市長背鍋。

    吳沛憶指出，熊好券總預算為5.1億元，抽籤時已發出3億5950萬面額的熊好券，本次終極加碼以市府先前公布的抽籤人次334萬6701人、每人100元計算，發出的熊好券總額達3億3千4百萬，估算加起來已發出的熊好券總額至少達6億9千萬元，比預算金額超出1億8千萬元。

    吳沛憶表示，雖然熊好券使用率要達到100%的機率很低，但只要像市集券只要使用率達1/3，預算就會面臨不足，根本是賭博式的決策，要賭多數人不會用，她質疑市府根本沒有估算，恐會發生預算超支的問題。

    吳沛憶提到，自己持續關心熊好券使用率，並建議使用期限延長，讓預算可有效執行，但沒想到市府看到使用率提不上來，竟是用廣發的方式，這是會傷身的特效藥，預算的執行率或許會提升，但也伴隨預算不足的風險。

    吳沛憶批評，柯市府這根本是在開芭樂票，局處也背負了預算超支的風險，質疑賭博式決策如何產生，對可能超支千萬，甚至上億的風險，市府必須有清楚交代跟因應方案。否則柯文哲拍拍屁股就走，留下公務員跟下任市府背鍋。

    台北市政府秘書長陳志銘回應，熊好券2.0改變先前的作法，在有限的時間內透過不斷加碼的方式來刺激效費，等於以「添增材火」的方式讓火爐保持一定熱度，考量使用率，發行的總量也是比照1.0的做法超過預算額度。

    陳志銘表示，本次計畫本來就規劃多波段的加碼，並透過數據分析決定每次加碼的時間點，第一次饗購券加碼規劃在活動結束前4週、第二次問卷加碼規劃在活動結束前10天、第三次終極加碼規劃在活動結束前3天，熊好券的總額度預算內將預算執行完畢，讓店家可以實質受益。

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