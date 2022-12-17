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    首頁　>　臺北市

    無視對手冷嘲熱諷 吳怡農反嗆：拿不出具體政見不尊重選民

    民進黨台北市立委參選人吳怡農今晚到遼寧夜市掃街拜票。（記者王藝菘攝）

    民進黨台北市立委參選人吳怡農今晚到遼寧夜市掃街拜票。（記者王藝菘攝）

    2022/12/17 20:54

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第三選區（北松山、中山）立委補選下月8日投票，國民黨候選人王鴻薇確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在家隔離，今（17）日上午透過錄製影片，指稱民進黨候選人吳怡農是民進黨前主席蔡英文欽點的「小英男孩」，集三千寵愛於一身；吳怡農晚上到遼寧夜市掃街拜票，批評王鴻薇到目前為止都拿不出具體政見，不尊重選民，「其他的話都沒意義」。

    吳怡農晚上在遼寧夜市掃街拜票，他接受媒體訪問時表示，期待對手針對政見提出具體主張，讓選民知道她希望進到國會為大家做那些事，他過去幾週定期召開記者會，對於國家安全、松機遷移、教育等提出政見，但這位松山信義的議員，到目前為止尚未提出具體政見，對選民來說相當不尊重。

    吳怡農認為，其他的話都沒什麼意義，如果政見拿不出來的話，我們為何參選呢，所以我更期待的是王議員提出具體政見，讓選民看到她希望位選民做什麼事？

    吳怡農強調，「王議員是候選人」，他已向選民、市民朋友們清楚報告，希望為大家做的事情，他看到大家重視國家安全、重視下一代的兢爭力、也看到松山區的選民重視長期的問題，就是松山機場遷移，針對大家所關心的事，他提出具體看法，也期待對手，來場有建設性的競爭。

    民進黨台北市立委參選人吳怡農今晚到遼寧夜市掃街拜票。（記者王藝菘攝）

    民進黨台北市立委參選人吳怡農今晚到遼寧夜市掃街拜票。（記者王藝菘攝）

    民進黨台北市立委參選人吳怡農今晚到遼寧夜市掃街拜票。（記者王藝菘攝）

    民進黨台北市立委參選人吳怡農今晚到遼寧夜市掃街拜票。（記者王藝菘攝）

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