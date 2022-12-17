副市長缺席交接 秦慧珠：史上最爛柯市府已進入垃圾擺爛時間

國民黨台北市議會黨團書記長、議員秦慧珠痛批，柯市府是史上最爛的看守市政府！（資料照）

2022/12/17 17:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市當選人蔣萬安25日將就職，準副市長李四川昨（16）日下午首度率領交接團隊到市政府進行府級交接，身為市府交接小組召集人的副市長彭振聲竟請假，僅派副秘書長、都市發展局長等人參加；台北市議會國民黨團書記長、議員秦慧珠痛批，柯市府不但進入「垃圾時間」，更是「擺爛時間」，柯文哲出國考察消化預算、為參選總統暖身，彭振聲請假回老家、甩手擺爛，真是史上最爛的看守市政府！

柯文哲指派彭振聲擔任交接小組召集人，蔣萬安則交由競選總幹事林奕華負責，李四川昨與林奕華赴市政府交接，彭振聲卻缺席，據說，彭振聲事先口頭告知林奕華「有事要回高雄」，下週一的交接行程也已請假，連市府秘書長陳志銘昨也缺席。

秦慧珠痛批，柯文哲領導的市府不但進入垃圾時間，更是擺爛時間，不但市長頻繁出國消化預算，做沒必要、但可為參選總統暖身的國外考察，連國內的市政交接也無人負責，副市長休假優先，將交接業務棄之不顧，柯市府真是傲慢鬆散、只擺爛的烏合之眾。

秦慧珠表示，蔣萬安團隊跟柯市府進行府級的交接對接，結果僅有的一位副市長彭振聲請假回高雄住家，秘書長也請假，只剩兩個副秘書長出面跟蔣團隊進行「府級」交接，這種傲慢輕視、不在乎的態度，非常惡質。

秦慧珠質疑，蔣團隊來的人是已發布人事的副市長李四川，和尚未發布的副市長可能人選林奕華，副秘書長有權力完成這樣的對口交接嗎？這種不對等的交接對談，合乎體制嗎？柯市府這種上面長官甩手擺爛，叫下面部屬抗責任的態度，真是令人嘆為觀止！

秦慧珠認為，彭副市長下週一也請假，預定下週一的交接還是不出席，有什麼理由從週五到下週一都請假回高雄住家，無非是趁著還在職，把有薪假趕快休完，公務員休假是他的權力，但怎能以私害公，只顧休假不管市政交接，甩手擺爛，真是史上最爛的看守市政府！

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