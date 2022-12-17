為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    男高中生打BNT出現心包膜炎 獲救濟金2萬元

    衛福部最新疫苗受害救濟審議會議結果出爐，十多案被核定可給予救濟金，其中一名十多歲的高中男生是最年輕案例，他曾接種BNT武肺疫苗後出現心肌炎、心包膜炎，被認定其症狀與接種BNT相關，核予救濟金2萬元。（資料照）

    衛福部最新疫苗受害救濟審議會議結果出爐，十多案被核定可給予救濟金，其中一名十多歲的高中男生是最年輕案例，他曾接種BNT武肺疫苗後出現心肌炎、心包膜炎，被認定其症狀與接種BNT相關，核予救濟金2萬元。（資料照）

    2022/12/17 15:36

    〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部最新疫苗受害救濟審議會議結果出爐，十多案被核定可給予救濟金，其中一名十多歲的高中男生是最年輕案例，他曾接種BNT武肺疫苗後出現心肌炎、心包膜炎，被認定其症狀與接種BNT相關，核予救濟金2萬元。

    根據預防接種受害救濟審議小組第192次會議紀錄，上月10日舉行的會議審查89案，其中10案核准救濟金，都是接種武肺疫苗，其中最多的是AZ疫苗6案，核予救濟金1萬至30萬元；還有2例接種BNT後核予救濟金2萬、10萬；2例接種莫德納疫苗，核予救濟金14萬、30萬。

    最年輕的獲救濟個案是一名台中市的10多歲男高中生，他在接種BNT疫苗4天後出現胸悶、胸痛、噁心等症狀，經診斷為心肌心包膜炎，其症狀與接種BNT武肺疫苗相關，核予救濟金2萬元。

    另外，有2例核予救濟金30萬元的案例，第一例是死亡個案，花蓮縣一名80多歲女性接種莫德納疫苗6天後就醫，檢查結果顯示為急性心肌炎併心衰竭，並於後續不幸死亡。

    審查指個案屬高齡族群，並非接種疫苗後好發急性心肌炎的年齡層，且本身有高血壓、 糖尿病及腦中風等疾病史，但症狀發生時間及臨床檢查結果仍無法確定與接種疫苗關連，最後核予救濟金30萬元。

    另外一起是30多歲女性，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現症狀，其病程及相關檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，研判其症狀與接種AZ疫苗相關，核予救濟金30萬元。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    連9天疫情微升 今增15464例本土、40例死亡
    2022/12/17 14:12

    連9天疫情微升 今增15464例本土、40例死亡
    中國新增確診直線下降？金融時報：北京每天火葬量暴增數倍
    2022/12/16 22:19

    中國新增確診直線下降？金融時報：北京每天火葬量暴增數倍

    首都通月票續推！桃園青埔再掀話題
    「老胡」陽了！胡錫進確診竟說：這下「踏實」了
    2022/12/16 17:31

    「老胡」陽了！胡錫進確診竟說：這下「踏實」了
    中國防疫專家好機靈！ 鍾南山：新冠肺炎應改稱「新冠感冒 」
    2022/12/16 17:25

    中國防疫專家好機靈！ 鍾南山：新冠肺炎應改稱「新冠感冒 」

    寒流來襲 NASA聯名「禦寒寶被」超夯！
    疫後出國觀光正夯！ 這3城市列熱搜關鍵字
    2022/12/16 17:10

    疫後出國觀光正夯！ 這3城市列熱搜關鍵字
    臺北市今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播