男高中生打BNT出現心包膜炎 獲救濟金2萬元

衛福部最新疫苗受害救濟審議會議結果出爐，十多案被核定可給予救濟金，其中一名十多歲的高中男生是最年輕案例，他曾接種BNT武肺疫苗後出現心肌炎、心包膜炎，被認定其症狀與接種BNT相關，核予救濟金2萬元。（資料照）

2022/12/17 15:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部最新疫苗受害救濟審議會議結果出爐，十多案被核定可給予救濟金，其中一名十多歲的高中男生是最年輕案例，他曾接種BNT武肺疫苗後出現心肌炎、心包膜炎，被認定其症狀與接種BNT相關，核予救濟金2萬元。

根據預防接種受害救濟審議小組第192次會議紀錄，上月10日舉行的會議審查89案，其中10案核准救濟金，都是接種武肺疫苗，其中最多的是AZ疫苗6案，核予救濟金1萬至30萬元；還有2例接種BNT後核予救濟金2萬、10萬；2例接種莫德納疫苗，核予救濟金14萬、30萬。

最年輕的獲救濟個案是一名台中市的10多歲男高中生，他在接種BNT疫苗4天後出現胸悶、胸痛、噁心等症狀，經診斷為心肌心包膜炎，其症狀與接種BNT武肺疫苗相關，核予救濟金2萬元。

另外，有2例核予救濟金30萬元的案例，第一例是死亡個案，花蓮縣一名80多歲女性接種莫德納疫苗6天後就醫，檢查結果顯示為急性心肌炎併心衰竭，並於後續不幸死亡。

審查指個案屬高齡族群，並非接種疫苗後好發急性心肌炎的年齡層，且本身有高血壓、 糖尿病及腦中風等疾病史，但症狀發生時間及臨床檢查結果仍無法確定與接種疫苗關連，最後核予救濟金30萬元。

另外一起是30多歲女性，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現症狀，其病程及相關檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，研判其症狀與接種AZ疫苗相關，核予救濟金30萬元。

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