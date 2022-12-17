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    首頁　>　臺北市

    蔡詩萍將任北市文化局長 秦慧珠爆料：昔日小花心、公車上追女生

    作家蔡詩萍將接任台北市文化局長。（蔣萬安辦公室提供）

    作家蔡詩萍將接任台北市文化局長。（蔣萬安辦公室提供）

    2022/12/17 15:33

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長當選人蔣萬安今公布第3波小內閣人事，台北市文化局長由作家蔡詩萍出任，國民黨台北市議員秦慧珠則大爆蔡詩萍的料，指他過去在公車上追女生、還談了幾次轟轟烈烈的戀愛，中年後娶了美妻生了美女，原來她和蔡詩萍認識40年，辦公室常談論他的「顏質和小花心」。

    秦慧珠PO臉書表示，她看到蔡詩萍的人事讓深藍炸鍋的報導，因為他常寫文章批評深藍，有人甚至稱他為藍皮綠骨，老實說蔡的一些評論，她看了也不贊同，甚至覺得刺耳，但有些她支持，更佩服他敢說的勇氣，因為他是自由自在的媒體人。

    秦慧珠透露，和蔡詩萍認識有40年，因屬同個公司體系，過去蔡詩萍常到辦公室串門子，當時被大家注意和談論，不是他的才華，而是他的顏質和小花心，不過她當時已婚，不太注意男同事，但聽說他是小花心，在公車上追女生，女生則是公司業務員的女兒。

    秦慧珠認為，年輕時的蔡詩萍，名字女性化的像瓊瑤小說的女主角，長得卻像瓊瑤小說裡的男主角，當時覺得他長的這麽帥，一定不會在我們這種隱身幕後辛苦的文化事業裡待著，果然不久後就說他要去主持電視節目。

    秦慧珠談到，後來從政後和和蔡詩萍很少再見，但知道他談了幾次轟轟烈烈的戀愛，中年後娶了美妻生了美女，在文化、傳播圏子活的有聲有色，想罵誰就罵誰，卻沒料到被蔣萬安拗來當官，未來搞不好會常被議員罵。

    秦慧珠說，她不會罵蔡詩萍，只是有點小抱怨，蔡詩萍說要寄一本書給她，至今還沒收到，不是小氣捨不得花錢買他的書，而是40年來也沒收過他一本書。

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