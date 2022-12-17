台灣農產外銷創新高 蔡英文：政府會全力助農漁民面對不穩定市場

由農委會主辦的「做伙來呷飯」國產米食明星大挑戰活動，17日在總統府前廣場舉行，總統蔡英文出席並致詞。（記者叢昌瑾攝）

2022/12/17 15:53

〔記者陳政宇／台北報導〕中國一再以突襲方式限縮台灣農漁產品進口，總統蔡英文今（17）日出席農委會的食農教育推廣活動時表示，我國去年農產品外銷金額創歷史新高，而政府也會啟動因應措施，全力協助農漁民業者面對不確定、不穩定市場，降低並彌補所受到的損害。

蔡英文今日上午在行政院長蘇貞昌等人的陪同下，出席農委會「做伙來呷飯，國產米食明星大挑戰」活動，這也是蔡、蘇在九合一選後首度公開同台。

蔡英文致詞表示，台灣有深厚的米食文化，農產品也非常豐富多元，去年農產品外銷金額達56.7億美元，創歷史新高。今年，美國更成為台灣農產外銷的第一大出口國，達8.6億美元，第二名則是日本，而韓國、澳洲、加拿大、菲律賓及印尼等都有很不錯的成績，這樣的發展，大幅降低對單一市場的依賴。

蔡英文進一步指出，還有一些比較不穩定的市場，比如中國的市場，政府也會啟動因應措施，全力協助農漁民業者面對不確定、不穩定市場，所受到的損害也會全力降低，甚至彌補。

為持續提高稻米產業競爭力，蔡英文說，政府提升水稻栽培技術、開辦水稻收入保險，並拓展內外銷市場，來調整產業結構，穩定農民收入。政府也推動「台灣米標章」，提升民眾對餐飲食米來源的信心，建立台灣米優質形象。

蔡英文提到，今年5月公布「食農教育法」，希望透過跨部會合作及多元管道的推廣，將食農教育的概念深入學校、社區和家庭，讓國人認識在地食材、傳承飲食文化，並培養在地消費和均衡飲食的觀念。

蔡英文指出，在烏俄戰爭的影響下，國際糧食供應鏈有些不穩定的情況，而台灣的國產稻米不僅供應穩定、品質優良，且產品多元，除了好吃的米飯，還有豐富的傳統米食，以及米蛋糕、米餅乾等新品項。她呼籲，國人一起用行動支持國產米食，共同促進在地經濟及農業永續發展。

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