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    蔡詩萍進北市府小內閣傳深藍炸鍋 蔣萬安：他非常專業

    台北市文化局長由作家蔡詩萍（左）出任，讓深藍人士炸鍋，不滿蔡詩萍過去多次批評深藍族群，台北市長當選人蔣萬安（右）則表示，蔡詩萍非常專業，大家有目共睹，符合他的理念。（圖擷自POP Radio聯播網YouTube）

    台北市文化局長由作家蔡詩萍（左）出任，讓深藍人士炸鍋，不滿蔡詩萍過去多次批評深藍族群，台北市長當選人蔣萬安（右）則表示，蔡詩萍非常專業，大家有目共睹，符合他的理念。（圖擷自POP Radio聯播網YouTube）

    2022/12/17 14:48

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長當選人蔣萬安今日公布第三波小內閣名單，文化局長由作家蔡詩萍出任，由於蔡詩萍過去曾多次批評深藍族群，消息傳出後引發深藍人士炸鍋，對此人事案感到不滿；蔣萬安今下午受訪時表示，蔡詩萍非常專業，大家有目共睹，符合他的理念。

    蔣萬安下午出席「2022 GAMFORCE 電競嘉年華」活動開幕式，會前接受媒體聯訪。蔣萬安稱讚，蔡詩萍是專業媒體人、文化人，除了文化行政和文化創作的功力非常豐厚，時事脈絡掌握也非常精準，接下來推動落實文化政策的過程絕對可以順應民間脈動，凸顯在地特色，同時提升城市的文化涵養，打造國際級文化活動場域，體現越在地越國際的理念。

    外傳深藍人士不滿此項人事安排？蔣萬安強調，蔡詩萍其實非常的專業，大家有目共睹，不管在文學創作或媒體上面表現，在未來文化政策規劃、設計、推動，絕對符合他的理念。

    另外，第二位副市長遲遲沒公布，外界好奇12月25日就職前會公布嗎？蔣萬安表示，目前已經公布3波新市府團隊成員名單，每一位都是一時之選，也都符合他要求專業、品格、用人唯才的原則，徵詢人才的腳步沒有停下來，有任何階段性的進展都會盡快對外公布。

    媒體關心人選徵詢是否不順利？蔣萬安強調，一直都很順利，接下來持續徵詢，一有任何進展會跟大家報告。

    台北市長當選人蔣萬安17日出席「2022 GAMFORCE 電競嘉年華」活動開幕式，並在會前受訪。（記者劉信德攝）

    台北市長當選人蔣萬安17日出席「2022 GAMFORCE 電競嘉年華」活動開幕式，並在會前受訪。（記者劉信德攝）

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