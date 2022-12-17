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    6位女飛官躍上空軍2023形象桌曆 35快砲胡恩慈下士酒渦好吸睛

    空軍第二聯隊（新竹幻象戰機聯隊）蔣青樺少校，為空軍2023形象桌曆二月份主角人物。（圖：空軍司令部提供）

    空軍第二聯隊（新竹幻象戰機聯隊）蔣青樺少校，為空軍2023形象桌曆二月份主角人物。（圖：空軍司令部提供）

    2022/12/17 15:11

    〔記者羅添斌／台北報導〕陸海空三軍2023年形象桌曆出爐，陸軍桌曆展現勤訓精練特色，海軍桌曆將色彩元素融入戰備整備中，空軍桌曆以各飛行聯隊男女優秀飛官擔任各月份代言人。空軍此次有幻象戰機飛行員蔣青樺等6位女性飛行員躍上形象桌曆，成為網友矚目焦點，桌曆封底還有隐藏版的代言人，這位在空軍防空部35快砲部隊服役的胡恩慈下士，臉上淺淺的酒渦配上自信的神情，格外吸睛。

    空軍2023年形象桌曆，是依照月份配合每個聯隊主要機種，另加上P-3C、E-2預警機及黑鷹直升機，搭配6男6女共計12位飛行員，另有防空、後勤及戰鬥支援單位及人才招募頁。

    6位登上形象桌曆的女性飛行員，分別為：第一聯隊（台南IDF戰機聯隊）郭文靜上尉丶第二聯隊（新竹幻象戰機聯隊）蔣青樺少校丶第四聯隊（嘉義F-16戰機聯隊）黃若宜上尉丶第六聯隊（屏東混合聯隊丶C-130運輸機）施佳慧中尉丶空軍官校（AT-3高級教練機）謝蕓梃少校丶第六聯隊（屏東混合聯隊丶P-3C反潛機）林語柔中尉。

    國防部發言人臉書專頁昨天讓陸海空三軍2023年形象桌曆同框比美，並且一一點出各軍種形象桌曆的特色，陸軍桌曆是簡約環保第一名，用全紙材結構，展現陸軍時時刻刻勤訓精練，戮力戰訓本務；海軍桌曆將色彩元素融入戰備整備中，打開繽紛多彩的桌曆，認識最真實海軍官兵；空軍桌曆壯志凌雲，除了各型軍機的精美照片外，更有空、地勤人員執行戰備任務的英姿。

    空軍推出2023形象桌曆，不同於各月份是以飛行員擔任主角人物，目前在防空部35快砲部隊服役的胡恩慈下士，則是封底隱藏版的主角人物。（圖：空軍司令部提供）

    空軍推出2023形象桌曆，不同於各月份是以飛行員擔任主角人物，目前在防空部35快砲部隊服役的胡恩慈下士，則是封底隱藏版的主角人物。（圖：空軍司令部提供）

    國防部發言人臉書專頁讓陸海空三軍2023年形象桌曆同框比美，並且一一點出各軍種形象桌曆的特色。（圖：取自國防部發言人臉書專頁）

    國防部發言人臉書專頁讓陸海空三軍2023年形象桌曆同框比美，並且一一點出各軍種形象桌曆的特色。（圖：取自國防部發言人臉書專頁）

    空軍2023形象桌曆，第一聯隊（台南IDF戰機聯隊）郭文靜上尉為一月份的主角。（圖：空軍司令部提供）

    空軍2023形象桌曆，第一聯隊（台南IDF戰機聯隊）郭文靜上尉為一月份的主角。（圖：空軍司令部提供）

    空軍2023形象桌曆，第四聯隊（嘉義F-16戰機聯隊）黃若宜上尉第為四月份的主角。黃若宜後方即為F-16戰機。（圖：空軍司令部提供）

    空軍2023形象桌曆，第四聯隊（嘉義F-16戰機聯隊）黃若宜上尉第為四月份的主角。黃若宜後方即為F-16戰機。（圖：空軍司令部提供）

    空軍第六聯隊（屏東混合聯隊丶C-130運輸機）施佳慧中尉，是空軍2023形象桌曆六月份的主角。（圖：空軍司令部提供）

    空軍第六聯隊（屏東混合聯隊丶C-130運輸機）施佳慧中尉，是空軍2023形象桌曆六月份的主角。（圖：空軍司令部提供）

    謝蕓梃少校曾參與今年國慶空中機隊雷虎小組預備機任務，她也是空軍2023年形象桌曆的八月份主角人物。（圖：空軍司令部提供）

    謝蕓梃少校曾參與今年國慶空中機隊雷虎小組預備機任務，她也是空軍2023年形象桌曆的八月份主角人物。（圖：空軍司令部提供）

    林語柔中尉是第六聯隊P-3C反潛機飛行員，此次登上空軍2023形象桌曆的十月份主角人物。（圖：空軍司令部提供）

    林語柔中尉是第六聯隊P-3C反潛機飛行員，此次登上空軍2023形象桌曆的十月份主角人物。（圖：空軍司令部提供）

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