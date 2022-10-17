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    首頁　>　臺北市

    扯！台北市不只百車慘泡水 黃郁芬：有10人竟被關在水門外

    16日大雨狂炸，台北市基隆河水已經漫過士林區百齡橋堤外停車場，入夜後仍有40、50輛汽車受困。（圖擷自臉書社團「我是士林人＆我是北投人（士林區、北投區、大同區）」）

    16日大雨狂炸，台北市基隆河水已經漫過士林區百齡橋堤外停車場，入夜後仍有40、50輛汽車受困。（圖擷自臉書社團「我是士林人＆我是北投人（士林區、北投區、大同區）」）

    2022/10/17 23:46

    〔即時新聞／綜合報導〕連日豪雨釀成災！台北市百齡橋下堤外停車場昨（16）日如汪洋一片，上百輛車慘淪泡水車，市長柯文哲今（17）日表示，「每位國民須對自己行為負責」。未料，今晚傳出因水利處沒有通知關水門，當時約有10人被困在堤防外，市議員黃郁芬痛批：「把人關在水門之外，難道就是柯文哲的SOP嗎？」

    黃郁芬晚間透過臉書發文，指出原訂於大佳河濱公園外舉行的世界音樂節因雨取消，而當天水利處早從四點開始關閉水門，但水門外的設備廠商於下午五點才接獲水利處通知「水門已關」，未提前通知撤離而導致被關在水門外，「只能自己想辦法在豪大雨中設法找路逃出」，更有民眾「一直到晚上八點，才終於被消防局救出來」。

    黃郁芬透露，「光是聽到民眾的轉述，就覺得可怕，完全無法想像如果是自己在昨天的狂風暴雨之下被關在水門外，會是什麼感覺」，針對柯文哲大言不慚說北市的防災制度運作的很成熟，試圖去合理化自己當時人還在外地替民眾黨助選的行為，讓她直呼「難道，在風狂雨驟的時候把市民關在水門外，就是柯文哲的SOP嗎？」、「慢半拍、讓市民無所適從、根本只能自力救濟的救援機制，就是柯文哲的SOP嗎？」，不禁納悶問道「到底柯文哲把台北市民當作什麼了？到底柯文哲心中還有沒有台北市民？」。

    貼文一出後，也吸引許多網友熱議，「沒辦法想像人民痛心程度！台北的市民居民辛苦了」、「權力的傲慢在柯身上展露無疑」、「沒有預告關水門，如何提醒民眾?」、「太扯了」、「水門關了才通知用意在哪？」

    黃郁芬在臉書發文痛批「把人關在水門之外，難道就是柯文哲的SOP嗎」？（翻攝自「黃郁芬 台北市議員」臉書）

    黃郁芬在臉書發文痛批「把人關在水門之外，難道就是柯文哲的SOP嗎」？（翻攝自「黃郁芬 台北市議員」臉書）

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