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    柯文哲應變SOP惹議 呱吉：不該把所有問題都丟給制度

    邱威傑今日在臉書PO文評論台北市長柯文哲關於災情SOP的說法。（資料照）

    邱威傑今日在臉書PO文評論台北市長柯文哲關於災情SOP的說法。（資料照）

    2022/10/17 23:07

    〔即時新聞／綜合報導〕尼莎颱風昨（16）日豪雨成災，台北市長柯文哲卻在中部輔選，到晚上8點多才趕回坐鎮，受訪時一度表示「一個健全的政府，不管長官在哪裡，底下人員都有SOP（標準作業程序）自動自發進行」，今天又說「每個國民要對自己行為負責」。台北市議員「呱吉」邱威傑今天說，SOP也有失靈的時候，尊重制度是對的，但不表示官員可以把所有問題都丟給制度。

    邱威傑今天在臉書PO文表示，他不反對柯文哲的SOP說法，但根據他辦公室的調查，昨天水門關閉的時間序如下：
    1、上游水庫洩洪 16日早上8點執行疏散門「只出不進」的管制，8公尺以上道路紅黃線附條件開放停車
    2、早上11點關淡水河沿線的水門
    3、下午4點關景美基隆沿線水門

    呱吉指出，按照台北市對現行風災水患的SOP，水門關閉必須在6小時前公告。台北市政府的確在上午10點多公告水門關閉，但標示的範圍僅淡水河沿線，卻不包括景美基隆沿線水門。

    呱吉說，根據調查結果，由於昨天水流上升太快，所以才導致市府沒有遵照SOP公告，逕行緊急關閉水門，「但這不正表示SOP也有失靈的時候？如果市長坐鎮，提早做出關閉水門的關鍵決定，是不是問題就不會發生了呢？」

    呱吉指出，昨天他的辦公室接到世界音樂節承包廠商的陳情，當廠商發現雨勢過大，決定撤場時，才發現水門早已關閉，但撤場人員還在水門內，雖然當時立刻請消防局與水利處協助撤離，但最後工作人員還是不得已得棄車徒步離開，「根據了解，這過程他們完全沒有收到通知。」

    呱吉又說，他之前居住的松山區新益里就在六號水門外，不少居民都會將車子停放在河濱公園內，「但新益里里長一直到四點多才收到市府訊息，表示要在4點40分關閉水門。雖然里長事前有主動提醒里民移車，但最後真正的公告時間仍然太晚。」

    而關於柯文哲今日受訪時提出「不能說車子停在外面，我們都給你通知，不移走還叫我賠償，哪有那回事」。呱吉反問，「柯文哲市長是否知道，台北市公車也淹掉了兩台呢？連台北市政府都沒辦法保護好自己的財產，卻要市民提高警覺，實在太強人所難。更何況這裡影響的可能不只是財產，還有市民的生命。」

    呱吉在文末指出，他認為柯文哲尊重制度的精神是對的，但不表示政府官員可以把所有問題都丟給制度，而忽略了自己在關鍵時刻做判斷的價值，「所謂的SOP不應該只是紙上的幾條規則和邏輯圖，應該也有市長團隊執政八年所累積的經驗才對」。

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