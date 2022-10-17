為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    黃義交猝逝！宋楚瑜遺憾：數十年忠實好朋友好部屬

    黃義交（左）2004年代表親民黨競選立委連任時，黨主席宋楚瑜（右）現身力挺。（資料照，記者廖耀東攝）

    黃義交（左）2004年代表親民黨競選立委連任時，黨主席宋楚瑜（右）現身力挺。（資料照，記者廖耀東攝）

    2022/10/17 21:27

    〔記者林良昇／台北報導〕前親民黨及國親聯盟立委黃義交墜樓身亡，親民黨內大感震驚，據了解，黃義交雖於2012年落選立委後淡出政壇，但一直與親民黨主席宋楚瑜保持聯繫，近期也都有跟宋討論國內外重大事件；對於墜樓原因，親民黨人士不願揣測。

    對於黃義交墜樓身亡，親民黨稍晚表示，宋楚瑜今晚驚聞黃義交辭世，經與其家屬聯繫後，確認此一意外不幸的事件，內心感到十分震驚、難過與不捨。宋楚瑜稍早已和其家屬和女兒表達慰問哀悼之意。

    宋楚瑜提到，黃義交是他數十年忠實的好朋友跟好部屬，最近還與他通話、見面，三不五時還會提供國際新聞與評論提供他參考，突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。後續喪葬事宜，親民黨會尊重家屬意願，全力予以協助。

    黃義交為宋楚瑜重要心腹，在台灣省政府時期就擔任過省府發言人等要職，並於1998年以無黨籍身分當選立委，於2000年擔任宋楚瑜競選總統時的發言人，並以親民黨籍的身分在2001年及2004年參選台中市立委並順利當選。

    黃義交在2008年因國親合作，披上國民黨戰袍競選立委順利連任，但於2012年敗給民進黨林佳龍，時任台中市長胡志強邀他出任市府副秘書長，但在就任前因健康因素請辭。

    黃義交過去與媒體關係良好，風度翩翩，被視為媒體寵兒，但也發生過緋聞事件，最著名的就是與媒體人周玉蔻的桃色糾紛，讓黃義交的政治生涯受創。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    黃義交（右2）曾是親民黨區域立委，2008年國親合作，披上國民黨戰袍競選連任，獲親民黨主席宋楚瑜（中）力挺。（資料照）

    黃義交（右2）曾是親民黨區域立委，2008年國親合作，披上國民黨戰袍競選連任，獲親民黨主席宋楚瑜（中）力挺。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    猝逝黃義交現任台中市政顧問 盧秀燕聞訊震驚不捨
    2022/10/17 21:08

    猝逝黃義交現任台中市政顧問 盧秀燕聞訊震驚不捨
    黃義交驚傳墜樓亡 前省府同事震驚：今天中午還有回訊息
    2022/10/17 21:05

    黃義交驚傳墜樓亡 前省府同事震驚：今天中午還有回訊息

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    獨家》前立委黃義交驚傳台北住處墜樓身亡
    2022/10/17 19:50

    獨家》前立委黃義交驚傳台北住處墜樓身亡
    忙得不可開「交」！黃義交今出面左挺胡 右批林佳龍
    2014/11/26 11:18

    忙得不可開「交」！黃義交今出面左挺胡 右批林佳龍

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播