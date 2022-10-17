黃義交猝逝！宋楚瑜遺憾：數十年忠實好朋友好部屬

黃義交（左）2004年代表親民黨競選立委連任時，黨主席宋楚瑜（右）現身力挺。（資料照，記者廖耀東攝）

2022/10/17 21:27

〔記者林良昇／台北報導〕前親民黨及國親聯盟立委黃義交墜樓身亡，親民黨內大感震驚，據了解，黃義交雖於2012年落選立委後淡出政壇，但一直與親民黨主席宋楚瑜保持聯繫，近期也都有跟宋討論國內外重大事件；對於墜樓原因，親民黨人士不願揣測。

對於黃義交墜樓身亡，親民黨稍晚表示，宋楚瑜今晚驚聞黃義交辭世，經與其家屬聯繫後，確認此一意外不幸的事件，內心感到十分震驚、難過與不捨。宋楚瑜稍早已和其家屬和女兒表達慰問哀悼之意。

宋楚瑜提到，黃義交是他數十年忠實的好朋友跟好部屬，最近還與他通話、見面，三不五時還會提供國際新聞與評論提供他參考，突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。後續喪葬事宜，親民黨會尊重家屬意願，全力予以協助。

黃義交為宋楚瑜重要心腹，在台灣省政府時期就擔任過省府發言人等要職，並於1998年以無黨籍身分當選立委，於2000年擔任宋楚瑜競選總統時的發言人，並以親民黨籍的身分在2001年及2004年參選台中市立委並順利當選。

黃義交在2008年因國親合作，披上國民黨戰袍競選立委順利連任，但於2012年敗給民進黨林佳龍，時任台中市長胡志強邀他出任市府副秘書長，但在就任前因健康因素請辭。

黃義交過去與媒體關係良好，風度翩翩，被視為媒體寵兒，但也發生過緋聞事件，最著名的就是與媒體人周玉蔻的桃色糾紛，讓黃義交的政治生涯受創。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

黃義交（右2）曾是親民黨區域立委，2008年國親合作，披上國民黨戰袍競選連任，獲親民黨主席宋楚瑜（中）力挺。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法