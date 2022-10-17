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    首頁　>　臺北市

    國際刑警組織大會明開議 秘書長直言：不會給台灣觀察員地位

    國際刑警組織（INTERPOL）秘書長史托克（Jurgen Stock）今在印度出席新聞發布會。（取自INTERPOL推特）

    國際刑警組織（INTERPOL）秘書長史托克（Jurgen Stock）今在印度出席新聞發布會。（取自INTERPOL推特）

    2022/10/17 20:56

    〔記者呂伊萱／台北報導〕「國際刑警組織」（INTERPOL）將於10月18日起至21日在印度舉辦第90屆大會。大會前夕，INTERPOL秘書長史托克（Jurgen Stock）在記者會直言拒絕台灣盼實質參與的訴求，「INTERPOL承認中華人民共和國是中國的唯一代表，因此承認台灣是中國一部份，並且由於中國是成員，不能給予台灣觀察員地位」。

    「國際刑警組織」成立於1923年，總部位於法國里昂，是僅次於聯合國的全球第二大政府間國際組織，並且是全球最大打擊與防制犯罪的警察合作平台，現有194個會員國。該組織在1984年屈服於中國入會所附加的條件，導致我國會籍被中國取代，台灣自此遭排除。

    德國籍秘書長史托克今天在印度舉行的新聞發布會上表示：「1984年國際刑警組織大會承認中華人民共和國為中國的唯一代表。由於INTERPOL承認台灣是中國的一部分，並且中國是INTERPOL的成員，因此不能給予台灣觀察員地位。」史托克也補充，1984年之後，INTERPOL和「中國台灣」警政系統之間存有透過INTERPOL機制交換情報的相關安排。

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