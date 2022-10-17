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    國民黨發賀電被中共矮化 林俊憲：別在台灣流亡

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2022/10/17 20:53

    〔記者謝君臨／台北報導〕中共總書記習近平在「二十大」報告中，於涉台部分宣稱「絕不承諾放棄使用武力」，但中國國民黨竟仍致賀電給共產黨表達祝賀。對此，民進黨立委林俊憲強調，「中國國民黨」發賀電可以，「台灣地區政黨」就不行；那麼想發賀電也不是不行，建議國民黨可以像百年前一樣流亡，只要不要在台灣、以台灣政黨名義就好，「到時候我們也可以發個賀電給你們！」

    林俊憲表示，中共「二十大」召開，全球都在關心習近平是否連任，台灣關心未來中共權力佈局對台海造成的影響，而國民黨看到的，是他們的老朋友正在舉辦「慶典」，一定要好好祝賀一下。發賀電被矮化，國民黨主席朱立倫說是慣例，想想也確實是如此，上次「十九大」也是，簡直成為一個慣例了。

    「每次賀電每次矮化卻樂此不疲，國民黨的魄力都花在中共上了。」林俊憲說，國共這對親兄弟百年來難分難捨，畢竟都是蘇聯一手培養出來的，你中有我、我中有你，想要給自己兄弟發個賀電不是不能理解。但「中國國民黨」發賀電可以，「台灣地區政黨」就不行，誰允許你們把台灣的名號雙手奉上給中國矮化的？

    林俊憲指出，說來也很可笑，同樣的情況早在5年前「十九大」召開時就已發生過，當初國民黨也被罵得很兇，也就是說，這並非什麼意料之外被吃豆腐，根本是雙手奉上整塊豆腐給中共享用，而且還不是國民黨自己的豆腐，是屬於全台灣的。明知會被罵卻堅持要做，國民黨僅有的一點魄力，全部花在討好中共上了。

    林俊憲更酸說，如果真的那麼想發賀電也不是不行，建議國民黨可以像百年前一樣流亡日本、夏威夷，只要不要在台灣、以台灣政黨名義就好。反正國民黨有豐富的流亡經驗，相信不會有什麼問題，到時候我們也可以發個賀電給你們！

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