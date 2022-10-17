蘇煥智提假處分要蔣萬安改回姓「章」 北高行駁回

台灣維新黨北市長候選人蘇煥智（左4）提假處分，要蔣萬安改回姓「章」，被北高行駁回。（資料照）

2022/10/17 20:07

〔記者溫于德／台北報導〕針對國民黨台北市長候選人蔣萬安姓氏爭議，另名市長候選人蘇煥智日前親赴台北高等行政法院向台北市政府提出暫時狀態假處分，請求在本月21日號次抽籤前，撤銷蔣萬安父親「章」孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」，也要把蔣萬安的姓氏回復成「章」，同時以「章」萬安名義刊登在選舉公報與選票上。北高行今駁回蘇的聲請；可抗告。

蘇煥智6日表示，章孝嚴2002年未經民事認領判決，也沒有DNA親緣鑑定報告，僅憑時任內政部常務次長簡太郎主持的跨部會協調結論，在違反民法、戶籍法情況下，辦理認領登記生父為蔣經國，已霸凌蔣經國聲譽及其家屬權利，並涉及「特權施壓」與圖利章孝嚴父子，以利接收蔣家政治遺產。

蘇接著說，蔣經國生前並不承認章孝嚴，兩蔣日記也寫到，蔣經國嚴正否認章孝嚴是他和章亞若的非婚生子女，且認祖歸宗必須甚重並符合真實，基本上需要親緣鑑定報告，並透過訴訟程序確認親子關係，章孝嚴卻捨此不為，可見是「特權認領」。

蘇更強調，章孝嚴、蔣萬安是否為蔣經國的兒子、孫子，涉及公共利益，且蔣萬安如果姓「章」，當初不見得有機會獲國民黨提名選立委，卻因為姓「蔣」，已成功連任2屆立委，黨內更沒有人會挑戰蔣萬安參選市長。

蘇煥智表示，柯文哲主導的台北市政府不了解民法認領要件，也不願意處理違法狀態，等於是讓政府認證章孝嚴是「蔣家王子」，也讓社會各界誤認原本應該姓「章」的蔣萬安是「故總統蔣經國之孫」，完全接收蔣經國的政治遺產。

蘇還提到，21日號次抽籤後，選舉公報及選票將印製候選人的資料，這些資料是以候選人的戶籍登記內容為準，會受到人民信賴，進而相信蔣萬安是蔣家後代，如此一來，足以影響台北市長選舉的公正性及客觀性，故本件具有急迫性，提出暫時狀態假處分。

北高行認為，蘇非本案適格當事人，另就選舉公報及選票上有關候選人姓名登載部分，必須由北市選委會根據戶籍登記資料編印，不能任意為之，且蘇並未說明北市選委會不得依戶籍登記資料編印選舉公報及選票的可能請求權基礎，也未釋明假處分所想保全的權利或法律上利益為何，只泛稱私法上認領是否有效牽涉龐大選舉利益，難認有權利保護必要。

北高行最後指出，根據蘇提出的證據，無從認定會影響選舉公平性、客觀性，導致有定暫時狀態假處分的急迫性及必要性，裁定駁回。

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