百齡橋下逾百車未先拖吊慘泡水 苗博雅：車主有機會求償市府

台北市暴雨成災，百齡橋下堤外停車場汪洋一片，上百輛車慘淪泡水車。（記者鄭名翔翻攝）

2022/10/17 19:33

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市暴雨成災，百齡橋下堤外停車場汪洋一片，上百輛車慘淪泡水車，市長柯文哲今表示，每位國民須對自己行為負責，若獲通知不移車還要政府賠償並不合理；台北市議員苗博雅認為，北市水門關閉訂有「632」作業SOP（標準作業程序），其中關鍵須釐清關門前2小時為何未執行拖吊作業，若屬市府疏失，車主有機會向北市府請求損害賠償。

苗博雅指出，台北市水門關閉訂有「632」作業SOP，即關閉前6小時須先通知車主，關閉作業時間為3小時，全數關閉前2小時須展開拖吊作業，將停放於堤外的車輛先行移置保管場，此不僅是保護車輛，更重要是避免車被沖走卡住橋墩或閘門，進而造成更大災害。

苗博雅表示，以此次百齡橋堤外停車場上百車輛被淹沒事件為例，須先確認北市府有無依規定提前通知，並釐清為何當時未執行拖吊作業，若民眾確實未被通知、且相關單位也未依照SOP進行拖吊而造成人民損失，有機會向北市府請求損害賠償。

北市府水利處科長范振峰說明，水門關閉有兩種情形，其一最常見程序為颱風來襲，中央氣象局有明確路徑預測，北市府也可提前預測採取措施，即會於水門關閉前6小時發布訊息告知、3小時前開始展開作業、2小時前進行拖吊移車。

范振峰指出，此次為颱風外圍環流造成暴雨，並未發布颱風陸上警報，雨勢變化難以提前預測，北市府於前天早上即通知自8點起水門只出不進，至下午監測河水水位快速上漲已達警戒值，須立即關閉水門避免市區發生更嚴重災情，因此無充裕作業時間可先去拖吊車輛。

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