為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蘇煥智聲請假處分要選票改回章萬安 法院駁回

    蘇煥智12日上午到台北市政府陳情，批評前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序，認領登記前總統蔣經國為生父，根本就是違法特權，應以撤銷。（資料照）

    蘇煥智12日上午到台北市政府陳情，批評前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序，認領登記前總統蔣經國為生父，根本就是違法特權，應以撤銷。（資料照）

    2022/10/17 19:00

    〔中央社〕北市長參選人蘇煥智聲請假處分，要求北市府撤銷蔣孝嚴「生父蔣經國之認領登記」，且蔣萬安應以「章萬安」之名刊登於選舉公報與選票。法院認定不符法定要件，今天裁定駁回。

    台灣維新台北市長參選人蘇煥智6日到台北高等行政法院聲請假處分，主張台北市政府所轄大安區戶政事務所於民國91年12月間所為的「蔣經國認領章孝嚴」認領登記，違反民法、戶籍法規定。

    蘇煥智指出，為避免民眾繼續誤認「章孝嚴」、「章萬安」為蔣家後代，及「章萬安」挾蔣家後代身分參與本次台北市長選舉，影響選舉的公平性，並維護戶籍登記的公益性及市民知的權益，考量選舉公報及選舉票印製在即，情況急迫，因此聲請假處分。

    假處分請求包含二點，首先，台北市政府應於10月21日前，撤銷蔣孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」，並將蔣孝嚴及其直系血親卑親屬（如蔣萬安）的姓氏回復原來「章」姓；其次，台北市選舉委員會應將台北市長候選人蔣萬安以「章萬安」之名，刊登於選舉公報及選舉票。

    法院受理後，今天認定，撤銷認領登記部分，蘇煥智並無公法上請求權，也並非本案適格的當事人，而不具權利保護必要。

    法院合議庭指出，關於選舉公報及選舉票上，有關於候選人姓名記載部分，必須由台北市選委會依戶籍登記資料編印，非可任意為之，蘇男不具撤銷認領登記的當事人適格，他只是泛稱私法上認領是否有效牽涉龐大選舉利益，難認有權利保護必要。

    合議庭表示，蘇煥智所提出的證據，無從讓法官認定有何定暫時狀態假處分的急迫性及必要性，且他的聲請，與行政訴訟法所定要件不符，難認有權利保護必要，因此裁定駁回。可抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇煥智陣營遞戰帖 邀蔣萬安政策辯論
    2022/10/13 14:59

    蘇煥智陣營遞戰帖 邀蔣萬安政策辯論
    蘇煥智批蔣孝嚴違法「特權認領」 要求北市府公開公文
    2022/10/12 17:21

    蘇煥智批蔣孝嚴違法「特權認領」 要求北市府公開公文

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    柯酸蔣孝嚴「太多炸彈」沒幫站台 蔣萬安：爸媽忙著帶孫
    2022/10/12 10:11

    柯酸蔣孝嚴「太多炸彈」沒幫站台 蔣萬安：爸媽忙著帶孫
    蘇煥智提假處分 要求以「章」萬安印選舉公報、選票
    2022/10/06 13:02

    蘇煥智提假處分 要求以「章」萬安印選舉公報、選票

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播