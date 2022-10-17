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    首頁　>　臺北市

    凶嫌透過IG結識馬國女大生 交往6天悶死她動機曝光

    陳嫌今天出院，警方戒護至士林警分局接受偵訊。（記者王冠仁攝）

    陳嫌今天出院，警方戒護至士林警分局接受偵訊。（記者王冠仁攝）

    2022/10/17 17:22

    〔記者王冠仁／台北報導〕男子陳伯諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，警方今天下午進行偵訊。陳聲稱數月前透過IG認識蔡女，兩人本月8日正式交往，期間多次出遊、吃飯、約會，他不堪交往期間金錢花費不少，兩人在13日起口角，他一氣之下以枕頭摀住蔡女臉部，原本只想嚇嚇她，卻意外將其殺害，他發現闖禍，嚇得逃離現場躲回鶯歌住處再吞藥輕生。

    據了解，陳柏諺是在今年4月透過IG發現蔡，他留言、傳訊息給對方，兩人輾轉認識。陳聲稱，他在本月8日正式與蔡交往，兩人成為情侶後多次出遊，曾到台北101大樓等地吃飯、約會，也曾到外地旅遊過夜並發生多次性行為。

    不過，陳疑似不堪連日約會出遊，金錢花用過多。12日晚上前往蔡位於台北市大東路的住處，13日接近中午時，他與蔡提及此事兩人發生口角爭吵，但爭吵越演越烈，他一氣之下拿起床上的枕頭朝蔡女臉部奮力摀住。

    陳男稱，原本只是想「嚇嚇她」，但沒料到出手過重，蔡女不久後就失去知覺喪命。他事後發現蔡女身亡，嚇得隨即逃離現場。

    警方說，蔡女遺體被發現時，僅有頸部有勒痕、瘀青，其衣著完整、沒有打鬥跡象；由於蔡女身材精瘦，體重不到40公斤，陳嫌雖然身材中等，但陳男若以枕頭奮力摀住蔡女，再用身軀將其壓制，不排除蔡無力反抗其遺體才沒呈現出掙扎跡象。但警方不排除陳的說法有所保留，仍須進一步釐清他所說是否屬實。

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