紓解旅運需求 高鐵總營運班次增為280班環差案過初審

台灣高鐵公司預估128年的每日旅客量將達到21萬人次，因此規劃增加現行班次，並延長營運時間。（資料照）

2022/10/17 17:34

〔記者陳嘉怡／台北報導〕隨著通勤乘客的旅運需求增加，台灣高鐵公司預估128年的每日旅客量將達到 21 萬人次，因此規劃增加現行班次，並延長營運時間。環保署今（17）日舉行專案小組第二次環差初審，環委認為開發單位補充噪音與振動的防制措施、鳥類及蝙蝠監測計畫後，同意通過變更內容。

開發單位台灣高鐵公司表示，隨著高鐵旅運需求持續增加，預估128年的每日旅客量為 21萬人次，但目前常態性營運班次上限為192班次，恐無力負荷旅客需求，希望提升總營運班次至280班次，意即日班次將從13 班增至18班。

另外，高鐵公司也預計拉長營運時間，由目前早上5點50分從左營站發車、晚上12點在端點站收班，延長至5點半發車、翌日凌晨1點收班。

環委認為調整營運時間及班次，可能增加鄰近地區的噪音問題，要求高鐵公司針對噪音及振動影響，提出具體防制措施及環境監測計畫，並依照環保署的「環境振動管理指引」針對雲林吳厝及台南陽明國小兩點位，進行振動監測。

生態方面，環委則要求補充鳥擊全線監測規劃，並進行蝙蝠撞擊監測，若鳥類及蝙蝠不慎撞上列車死亡，應交由專家學者鑑別撞擊物種。此環差案經環委決議，高鐵公司補足環委所提相關資料後，得以實施變更內容。

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