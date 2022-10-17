朱立倫、楊文科聯手當母雞 力拚國民黨候選人全壘打

國民黨主席朱立倫（右4）今天到新竹縣，與化身最強母雞的新竹縣長候選人楊文科（左3）合體，不畏風雨，為爭取連任的縣議員候選人蔡志環（右3）站台，懇請鄉親大力支持，讓國民黨提名的候選人都能全壘打。 （記者廖雪茹攝）

2022/10/17 17:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今天到新竹縣，與化身最強母雞的新竹縣長候選人楊文科合體，不畏風雨，為爭取連任的縣議員候選人蔡志環站台，懇請鄉親大力支持，讓國民黨提名的候選人都能全壘打。

楊文科表示，蔡志環在竹北市（縣議員第一選區）十分用心，上任後就爭取北崙里集會所，儘管用地、經費困難重重，仍在興建中的社會福利大樓，爭取一層樓作為北崙里集會所，方便社區居民使用。

楊文科也指出，蔡志環也是國民黨在竹北市（縣議員第一選區）唯一提名的女性縣議員候選人，在縣府多項政策如Ubike、聰明營養午餐、學區劃分、豆子埔溪營造，以及營養午餐採購石斑魚即將上桌，都有蔡志環參與的身影。「她一直與鄉親站在一起」，且「找得到、用得到」，呼籲鄉親大力支持。

朱立倫表示，長期堅定忠黨的蔡志環，在國民黨最堅困的時候仍與國民黨站在一起，不僅是議員媽媽，具有疼惜、愛護家庭的心情，也以同樣的立場關心選民、用心問政，希望民眾支持蔡志環順利連任。

楊文科也為吳旭智站台，稱讚吳旭智「政通人和」，儘管當時颳風下雨，仍有許多人到場支持。楊文科說，吳旭智在縣府推動AI智慧園區、學區劃分、特色公園、數位化教學等方面，都給予大力協助和支持，吳旭智的資訊科學博士並非浪得虛名，善用長才解決問題。

楊文科也說，縣府成立青年事務科、推動青年創業，吳旭智現身說法分享經驗；吳旭智是新竹縣不可或缺的科技議員，今年不僅要連任，也要延續高票當選的紀錄。

國民黨主席朱立倫（中）今天到新竹縣，與化身最強母雞的新竹縣長候選人楊文科（左3）合體，不畏風雨，為爭取連任的縣議員候選人蔡志環（右4）站台，懇請鄉親大力支持，讓國民黨提名的候選人都能全壘打。 （記者廖雪茹攝）

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