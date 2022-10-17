台美研究︰嬰兒大腦預測力 強化親子共讀及口語發展

台師大的王馨敏（左1）與宋曜廷（左2）暨耶魯大學合組跨國研究團隊。（台師大提供）

2022/10/17 17:34

〔記者張維真／台北報導〕台灣師範大學與美國耶魯大學研究發現，6個月的嬰兒「大腦預測力」將決定口語詞彙能力與發展，如嬰兒的大腦預測訊號越強，其成長到1歲以及1歲半時的口語詞彙就越多，且大腦預測力會強化親子共讀，並幫助嬰兒語言發展。

計畫主持人、台師大人發系副教授王馨敏說，人的大腦本身就有預測能力，台師大師生團隊與美國耶魯大學「大腦發展與學習聯合實驗室」合作，想要了解嬰兒是否也有這樣的預測力。實驗以台灣嬰兒作為研究對象，先訓練嬰兒學習「聽到聲音就會看到圖片」，後續再用儀器測量嬰兒大腦處理視覺訊息的神經活動，研究顯示嬰兒也具有大腦預測力。

該研究共同作者、美國國家科學院院士亞斯林（Richard Aslin）表示，該研究發現，嬰兒的大腦預測訊號越強，其成長到1歲以及1歲半時的口語詞彙就越多。早期親子共讀會促進嬰兒語言發展，該研究也發現，大腦預測力會強化親子共讀促進語言發展。

同為該計畫成員之一的中央研究院院士曾志朗說，該研究需要往下扎根，目前聯合實驗室在台北、宜蘭都有研究的空間，未來研究網絡將遍及台北、宜蘭、南投、嘉義、澎湖、花蓮等地區，希望結合這些研究網絡，收集來自於不同區域的嬰兒大腦資料進行比較。

該實驗室主任肯尼斯皮甫（Kenneth Pugh）表示，本次研究成果是神經科學研究與教育研究雙向鏈接的第一步，期許未來能夠連結基因研究，從環境、基因、早期認知神經等了解嬰幼兒發展，將認知神經科學應用在教育現場。

上述相關研究成果已刊登在國際期刊《Brain and Language》以及《PLOS ONE》。

台師大與美國耶魯大學研究發現嬰兒大腦預測力強化親子共讀及口語發展。（台師大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法