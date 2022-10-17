台美研究︰嬰兒大腦預測力 強化親子共讀及口語發展
2022/10/17 17:34
〔記者張維真／台北報導〕台灣師範大學與美國耶魯大學研究發現，6個月的嬰兒「大腦預測力」將決定口語詞彙能力與發展，如嬰兒的大腦預測訊號越強，其成長到1歲以及1歲半時的口語詞彙就越多，且大腦預測力會強化親子共讀，並幫助嬰兒語言發展。
計畫主持人、台師大人發系副教授王馨敏說，人的大腦本身就有預測能力，台師大師生團隊與美國耶魯大學「大腦發展與學習聯合實驗室」合作，想要了解嬰兒是否也有這樣的預測力。實驗以台灣嬰兒作為研究對象，先訓練嬰兒學習「聽到聲音就會看到圖片」，後續再用儀器測量嬰兒大腦處理視覺訊息的神經活動，研究顯示嬰兒也具有大腦預測力。
該研究共同作者、美國國家科學院院士亞斯林（Richard Aslin）表示，該研究發現，嬰兒的大腦預測訊號越強，其成長到1歲以及1歲半時的口語詞彙就越多。早期親子共讀會促進嬰兒語言發展，該研究也發現，大腦預測力會強化親子共讀促進語言發展。
同為該計畫成員之一的中央研究院院士曾志朗說，該研究需要往下扎根，目前聯合實驗室在台北、宜蘭都有研究的空間，未來研究網絡將遍及台北、宜蘭、南投、嘉義、澎湖、花蓮等地區，希望結合這些研究網絡，收集來自於不同區域的嬰兒大腦資料進行比較。
該實驗室主任肯尼斯皮甫（Kenneth Pugh）表示，本次研究成果是神經科學研究與教育研究雙向鏈接的第一步，期許未來能夠連結基因研究，從環境、基因、早期認知神經等了解嬰幼兒發展，將認知神經科學應用在教育現場。
上述相關研究成果已刊登在國際期刊《Brain and Language》以及《PLOS ONE》。