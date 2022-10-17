柯文哲嗆天災處理有SOP 李忠憲：信奉萬年教科書教條到死

成功大學電機系教授李忠憲臉書發文，批評柯文哲不懂什麼叫SOP。（資料照）

2022/10/17 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕尼莎颱風16日帶來暴雨，台北市多地傳出災情，但市長柯文哲直至晚間才取消輔選行程返回勘災，引發外界撻伐，柯文哲強調天災處理有SOP，首長坐鎮只是作秀。對此，成功大學電機系教授李忠憲直批，「整天SOP掛在嘴上，你真的了解什麼叫做SOP嗎？柯文哲所了解的SOP就是他以前念的那些萬年教科書，以為有什麼教條可以信奉到死。」

李忠憲今在臉書上發文，批評柯文哲整天將SOP掛在嘴上，實際卻不了解SOP的內涵。他表示：「標準作業程序（SOP）是一個不斷改進的過程，而且不同階段的狀態需要領導階層審慎評估確認，這就是所謂的領導力，領導力才是SOP最重要的部分。」而柯文哲對SOP的理解，還停留在過去念教科書的方式，以為信奉教條就可以解決問題。「那你（柯文哲）就繼續輔選就好啦，幹嘛回台北市？還一大堆人站在高鐵上沒有位子坐這麼辛苦？」

網友紛紛表示「朕即SOP啦」、「天然災害很容易發生超出SOP可以應對的情況，這時就需要長官的指示，他完全不在意，事後再來改，已經過了最好處理的時機點」、「SOP，就是要滾動，隨時修正喔！」

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