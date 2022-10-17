尼莎颱風影響全台公路6處中斷 花蓮台8線路基流失估11/7搶通

宜縣大同台7線有7處災害路段，最嚴重的86.4到86.6公里處英士路段（如圖）22日才能搶通便道。（讀者提供）

2022/10/17 17:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕尼莎颱風影響帶來全台暴雨，各地公路發生坍方意外，交通部公路總局今（17日）下午最新匯報，災阻路段從上午的4處增為6處，其中花蓮縣秀林鄉台8線路段路基流失，預計至11月7日才能搶通。

尼莎颱風來襲，公路總局統計道路災情，截至今下午4點，已發生災阻路段有6處，較今上午4處再新增2處，最新路段與現場搶通時間如下，包含桃園市復興區台7線49.8K（大曼）坍方阻斷，封閉47K到50K路段至18日12時。以及花蓮縣秀林鄉台8線114.6K至120.6K（關原至神木路段）便道路基流失，預計11月7日搶通。

另，路阻受災最嚴重的在宜蘭縣大同鄉，有4處路段通報，包含：台7線68.4K及69.5K兩處（池端路段）坍方阻斷，以及台7線84.1K（棲蘭路段）大規模坍方；上述3段皆預計今傍晚5點搶通；另有台7線86.4K到86.6K（英士路段）大規模坍方，則預計要等到22日才能搶通便道通行。

同時，公路總局也發布預警性封閉路段1處：在台東縣海端鄉台20臨105線25K到44K（天池到向陽路段），預計今日傍晚5點解除預警性封閉，並恢復常態性管制作業，但該路段明日為不開放日，故恢復開放時間為要等到19日早上7點。

公路總局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體，並呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

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