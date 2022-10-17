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    杜絕防彈衣採中製原料類似案件 國軍盼廠商查核認證

    國防部資源規劃司副司長董中興。（資料照）

    國防部資源規劃司副司長董中興。（資料照）

    2022/10/17 16:51

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部軍備局2018年採購45萬公尺的防彈纖維布，卻疑遭包商以中國製品搪塞意圖交貨，為強化國防產業及國內廠商採購機制，國防部已執行廠商查核認證工作，未來也將防彈纖維布涵括在列管軍品查核範圍內。立委則呼籲，安全查核須務實執行，並避免中資或中國製品滲入國防產業。

    立法院外交及國防委員會今日審查法案，邀請外交部、國防部及經濟部等官員列席備詢。民進黨立委蔡適應質詢時問，國軍曾發生防彈背心布料採購問題，此項目是否為納入國防產業發展條例規範之內？國防部資源規劃司副司長董中興坦言，此軍備目前沒有，因為國防產發條例去年起施行，現公佈的103項列管軍品，是針對明年元旦以後採購的軍品。目前該案仍在公告階段，並由廠商申請認證。

    蔡適應追問，未來列管軍品是否包含防彈布料？董中興表示，未來將會包含，且安全查核項目包括廠商是否為中資，或具有中資背景，類似案件不會再發生。

    蔡適應關切，雖然國防部可透過事後查核了解廠商的情況，但會對國軍武器裝備獲得進度造成影響，希望國軍安全查核得以落實。而國軍當前已完成幾家廠商查核作業？軍方官員回覆，目前安全查核有7家，已完成5家，另有2家仍在書面審查階段。董中興補充，目前有47家廠商申請，通過第一階段進入實質審查的有18家，目前有7家廠商在接受安全查核。

    蔡適應呼籲，未來申請軍品認證的廠商恐有4、500家，國軍查核認證必須落實，避免中資或中國製零附件滲入國防產業。

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