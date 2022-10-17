論文抄襲爭議不斷 立委建議在職專班別再寫論文

曾為中山大學社科院院長的民眾黨立委張其祿認為，在職專班可改為不用寫論文，與一般生分軌。（資料照）

2022/10/17 16:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨立委蔡壁如上週因論文抄襲被德明科大撤銷碩士學位，隨後火速請辭立委，日前還有民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵、民進黨前新竹市長林智堅等人的碩士在職專班論文都有爆出抄襲爭議，不僅讓今年選戰焦點全在論文，也讓民眾對台灣高等教育產生質疑。曾任東吳大學政治系主任的民進黨立委羅致政表示，此現象顯現台灣文憑主義作祟，曾為中山大學社科院院長的民眾黨立委張其祿則認為，在職專班可改為不用寫論文，與一般生分軌。

羅致政表示，很多人認為在競選公職時，更高的學歷有加分效果，但除了文憑主義作祟之外，學校自身把關不嚴，也是抄襲事件頻傳的主因，學校因為少子化，開設大量的「產業碩士專班」、「碩士在職專班」，政學之間的生態應該要徹底檢討，且大學教授指導學生論文的報酬偏低，甚至有些教授還需要幫學校招生，台灣整個高等教育對教師的誘因不高。

羅致政認為，若大家認為在職專班只是「過個水」，那對論文的要求可以不要，但在職專班的「鍍金」品質也應打折扣，在碩士學位上加註該生是「在職專班」、「產學生」，還是「一般生」。

曾任國立中山大學社會科學院院長的民眾黨立委張其祿也表示，目前台灣的在職專班主要服務工作繁忙、上課有一搭沒一搭的學生，且公立學校教授指導一本論文的報酬僅有數千元，在職專班本身已有其結構性問題。

張其祿表示，他曾經向教育部長潘文忠建言，應該讓在職專班與一般班分軌，在職專班學生既然寫不好論文，就不用寫論文了，但是專班學生拿到的學位不得去學術界擔任講師、助理教授等職務。

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