醫師估11/21有望降到萬例以下 王必勝：沒有這樣的把握

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）

2022/10/17 15:51

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最近一週確診數已出現下降，有醫師預估11月21日有望降到單日萬例以下，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，自己沒有這樣的把握，目前疫情「看起來都是在高原期震盪」，但境外開放對國內疫情影響較小，若每週入境總量15萬人次不夠，就會加開。

王必勝指出，最近一週確診數已出現下降，且今日確診數與上週比較，也是呈現下降趨勢，且降幅有稍微擴大一點，只是看起來都在高原期震盪，希望往下趨勢能夠更確立，坦言有點波動，沒有把握趨勢一定向下，但若持續向下就會比較明朗。

精神科醫師沈政男在臉書發文提到，從9月12日BA.5過半，到現在9成以上，這段期間共累計約120萬例BA.5。如果10月5日達到高峰5.4萬例，累計120萬例，那麼，注意了，「到了11月21日，將累計再感染120萬例，屆時就有機會降到萬例以下」。不過，他也提到，如果新的亞變種再度進來，曲線就可能再度上揚。

對此，王必勝說明，自己沒有這樣的把握，如果是的話，也會覺得很高興，但要再看看。

至於每週入境總量15萬人次是否放寬，王必勝提到，因為有評估境外開放對國內疫情影響較小，所以這部分只要有需要，都可以再增加。不過，現在可能因為其他國家機場人手不足、航班減少，以及旅遊價格較高等因素，看起來量沒有上升很多，只是現在開放才4天，還可以再觀察一下。

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