為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    醫師估11/21有望降到萬例以下 王必勝：沒有這樣的把握

    中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）

    2022/10/17 15:51

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最近一週確診數已出現下降，有醫師預估11月21日有望降到單日萬例以下，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，自己沒有這樣的把握，目前疫情「看起來都是在高原期震盪」，但境外開放對國內疫情影響較小，若每週入境總量15萬人次不夠，就會加開。

    王必勝指出，最近一週確診數已出現下降，且今日確診數與上週比較，也是呈現下降趨勢，且降幅有稍微擴大一點，只是看起來都在高原期震盪，希望往下趨勢能夠更確立，坦言有點波動，沒有把握趨勢一定向下，但若持續向下就會比較明朗。

    精神科醫師沈政男在臉書發文提到，從9月12日BA.5過半，到現在9成以上，這段期間共累計約120萬例BA.5。如果10月5日達到高峰5.4萬例，累計120萬例，那麼，注意了，「到了11月21日，將累計再感染120萬例，屆時就有機會降到萬例以下」。不過，他也提到，如果新的亞變種再度進來，曲線就可能再度上揚。

    對此，王必勝說明，自己沒有這樣的把握，如果是的話，也會覺得很高興，但要再看看。

    至於每週入境總量15萬人次是否放寬，王必勝提到，因為有評估境外開放對國內疫情影響較小，所以這部分只要有需要，都可以再增加。不過，現在可能因為其他國家機場人手不足、航班減少，以及旅遊價格較高等因素，看起來量沒有上升很多，只是現在開放才4天，還可以再觀察一下。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黃珊珊自稱發想防疫旅館 王必勝：當時各縣市都有相關規劃
    2022/10/17 15:35

    黃珊珊自稱發想防疫旅館 王必勝：當時各縣市都有相關規劃
    BQ.1.1、XBB現蹤境外攔截 羅一鈞揭變異株3大特色
    2022/10/17 15:07

    BQ.1.1、XBB現蹤境外攔截 羅一鈞揭變異株3大特色

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    本土連降4天+28806 死亡+53、境外移入+41
    2022/10/17 14:11

    本土連降4天+28806 死亡+53、境外移入+41
    指揮中心建立團隊合作模式 蘇揆︰有助台灣整體國力提升
    2022/10/17 11:08

    指揮中心建立團隊合作模式 蘇揆︰有助台灣整體國力提升

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播