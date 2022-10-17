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    首頁　>　臺北市

    緊急災害應變站第一線 陳時中：應研議里長安全保險

    尼莎颱風16日在陽明山造成坍方與土石流，台北市湖田里長曹昌正（左）巡查遭遇土石流，民進黨台北市長候選人陳時中（中）17日帶豬腳麵線去探望，圖為陳時中為曹昌正夾麵線，右為立委吳思瑤。（陳時中競選總部提供）

    尼莎颱風16日在陽明山造成坍方與土石流，台北市湖田里長曹昌正（左）巡查遭遇土石流，民進黨台北市長候選人陳時中（中）17日帶豬腳麵線去探望，圖為陳時中為曹昌正夾麵線，右為立委吳思瑤。（陳時中競選總部提供）

    2022/10/17 16:11

    〔記者何玉華／台北報導〕尼莎颱風帶來的強降雨，16日在陽明山造成坍方與土石流，台北市湖田里長曹昌正開車巡查遭遇土石流，情況千鈞一髮，民進黨台北市長候選人陳時中今天帶豬腳麵線去探望；陳時中承諾未來要建立里長處理緊急事件的應變機制、研擬安全保險，與中央建立聯立平台專案處理山區跨單位問題。

    陳時中今（17）日上午與土木技師公會理事長莊均緯、水土保持技師公會理事長陳智誠、立委兼競總發言人吳思瑤、莊瑞雄、台北市議員陳賢蔚、陳慈慧與市議員候選人林延鳳一起上陽明山關心災情，並拜訪湖田里里長曹昌正，了解第一線服務的心聲。

    曹昌正心有餘悸說，山區災害特別多，但是市府給第一線里長的支持不夠，不僅過去曾發放的急難處理金10萬元被取消，市府也不沒有供足夠的保暖、防風及雨鞋等裝備。

    陳時中聞言心酸，他強調，里長是協助市府照顧市民的好夥伴，應該值得更好的對待，在氣候變遷急降雨好發的情況下，里長一遇強降雨就要在風雨中服務，他承諾若當選市長，會提供里長雨具裝備，也會了解急難處理金取消的原因。

    陳時中說，緊急災害發生時，第一線里長的處理應建立機制，例如如何委託、建立行政程序、簡化經費核銷程序，讓里長可以即時提供里民緊急協助，同時要為里長研擬全面性的安全保險，讓里長在為民服務時多一層保障。

    此外，過去災難通報經常是由里長發動，現在相關科技已有長足進步，政府應該建立更好的災害預警機制，針對山區的電力水利、道路交通、水土保持等常見跨單位問題，以專案處理，市府負起與內政部、交通部、農委會、台電公司等中央相關單位協調的責任，建立聯繫平台，及時發現問題、改善問題，降低突發災害所造成的風險。

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