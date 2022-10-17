國民黨賀電中共「二十大」 遭官媒二度羞辱為「台灣區政黨」

國民黨拍賀電慶祝中共二十大，今日上午中共官媒「中國人民網」發布繁體版新聞，再度以「台灣地區有關政黨」羞辱國民黨。（翻攝中國人民網）

2022/10/17 15:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共二十大昨日於北京人民大會堂開幕，台灣方面包括中國國民黨、新黨、無黨團結聯盟等，不顧中共對台堅持一國兩制方針，發出賀電向共產黨恭賀。結果被中共官媒「新華網」以「台灣地區有關政黨和人士祝賀中國共產黨第二十次全國代表大會召開」為題發布簡體字版消息披露外，今日上午官媒「中國人民網」進一步發布繁體版新聞，再度以「台灣地區有關政黨」羞辱國民黨。

人民網是以「台灣地區有關政黨」描述中國國民黨，報導內文提及，「中國國民黨中央委員會在16日致中國共產黨中央委員會的賀電中表示，在九二共識、反對台獨基礎上兩岸各項交流與合作成果豐碩，希望兩黨持續溝通、真誠合作」。

對此，民進黨立委張廖萬堅今日受訪表示，2019年習近平將「一個中國原則」的一中屋頂架到九二共識上面，不承認一中各表後，國民黨的兩岸論述都只是一廂情願，中國對台政策就是要消滅中華民國家主權，統一在中華人民共和國下，這一點已經越來越清晰。

張廖萬堅指出，蔡英文總統任內堅定捍衛國家主權，強調中華民國在台灣事實存在，反觀國民黨到現在面對中國還是一廂情願，甚至還拍賀電去祝賀共產黨，完全是過度卑躬屈膝。

張廖萬堅談及，目前兩岸氛圍不是民進黨和共產黨的對抗，而是中華民國與中華人民共和國，因為中華人民共和國準備要併吞台灣、消滅中華民國，中共至今還派軍機挑釁擾台。

他批評，國民黨先前派副主席夏立言訪中，全世界都在看習近平準備稱帝，要在中共二十大延任，國民黨卻跑去向大會致賀電，不僅不了解國際情勢，更是非常卑躬屈膝的做法，國民黨是要慶賀共產黨來統一台灣嗎？因為習近平已經講明不放棄使用武力，國民黨拍賀電到底是什麼意思，台灣民眾絕對無法接受國民黨這種行徑。

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